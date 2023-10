"Live Aid" llega a Londres como un musical décadas después del gran éxito de recaudación

Live Aid, el concierto transatlántico que recaudó millones para paliar la hambruna en Etiopía, se convertirá en un musical que se estrenará en el Old Vic de Londres el año que viene, anunció el teatro el lunes.

Organizado por los músicos de rock Bob Geldof y Midge Ure hace casi 40 años, Live Aid fue seguido por unos 1.500 millones de espectadores.

"Si este musical anima a una sola persona a tener un impacto positivo, entonces será un trabajo bien hecho", dijo Geldof en un comunicado en la página web de The Old Vic.

Geldof contó que había seguido de cerca el desarrollo de la producción. "Estoy deseando verla (...) ¡más vale que no sea una mierda!", añadió el famoso cantante reconvertido en activista y empresario.

"Just For One Day", escrita por el autor John O'Farrell y dirigida por Luke Sheppard, se representará en The Old Vic del 26 de enero al 30 de marzo de 2024. El teatro dijo que la producción contaba con el permiso del Band Aid Charitable Trust, que obtendrá el 10% de la venta de cada entrada.

"Para los que vivíamos en la década de 1980, estoy seguro de que el sábado 13 de julio de 1985 será uno de esos días que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria", dijo el director artístico del Old Vic, Matthew Warchus.

"Todos recordamos dónde vimos Live Aid, con quién lo vimos y el puro asombro ante la hazaña que se desarrollaba ante nuestros ojos"

El espectáculo incluirá canciones de Bob Dylan, David Bowie, Queen, The Who, Paul McCartney, Elton John, The Boomtown Rats y otros que aparecieron en el concierto que se celebró simultáneamente en el estadio londinense de Wembley y en el John F. Kennedy de Filadelfia.

El concierto fue un año después de que Geldof y Ure convocaron a un coro de estrellas del pop para grabar el sencillo de Band Aid "Do They Know It's Christmas?", con el fin de recaudar fondos para ayudar a las personas que sufrían hambruna Etiopía.

Con información de Reuters