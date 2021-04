En las últimas horas, en las redes sociales se generó muchísimo revuelo por una publicación de Susana Giménez. La presentadora de televisión publicó un video en su perfil de Twitter con un supuesto audio de Alberto Fernández absolutamente falso. Tras la fake news viralizada, y el repudio masivo de decenas de internautas, lo borró. Sin embargo, su hermano Patricio salió en su defensa con un argumento insólito.

El audio falso en el que intentaron dejar mal parado al Presidente de la Nación, se escuchaba a una persona imitando su voz y afirmando: "El estado de sitio va a ser hasta el 30 de abril y después veremos. Pero no me tiembla el pulso, si los tengo que dejar hasta fin de año, los voy a dejar. Es la única manera de que entiendan estos negros de mier...".

Por medio de una entrevista que le concedió a Teleshow, Patricio Giménez salió a dar explicaciones y manifestó: "Susana nunca ve Twitter. Se metió porque se enteró de que murió Toti Maselli, productor y manager del Puma Rodríguez. Le apareció la noticia, el video".

Increíblemente, Patricio señaló que su hermana no sabe utilizar bien Twitter y que no tenía intenciones de subir dicho video a sus redes sociales: "No sabe manejarlo y lo retwitteó sin querer. Recién le tuve que explicar yo cómo sacarlo. Nada más que eso".

Como si fuera poco, el hermano de Susana Giménez confirmó que, tanto él como ella se vacunarán en Uruguay en los próximos días. Por el momento, y de acuerdo a lo que sostuvo en radio Mitre Live, aguardan el turno para poder aplicarse la dosis: "Yo estoy a la espera de que la app nos indique cuándo y dónde vacunarme".

La furia de Susana Giménez con Telefe

Lussich reveló que la furia contra la diva fue creciendo en estos días, ya que ella cobró la totalidad de su contrato en 2020, a pesar de no haber realizado su programa a causa de la pandemia. A esto se le suma el agravante en torno al contrato de Susana que sigue vigente para 2021 y que ya está cobrando a pesar de que su recién vuelva al aire en Telefe durante el segundo semestre.

Luego, el periodista fue por más y reveló una acusación que habrían lanzado los directivos de ViacomCBS. “La frase lapidaria es: ‘Le pagamos todo 2020 para que solo haga una tortilla con Marley, ¿y nos hace esto?”, expresó el periodista. La observación refiere a la participación que la rubia tuvo el año pasado en Por el mundo en casa, ciclo que conduce su amigo Marley, en donde justamente preparó esa tortilla.