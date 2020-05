El llanto desconsolado de Susana Gimenez por la muerte de Goldie

La muerte de Silvia 'Goldie' Legrand golpeó fuerte a su hermana Mirtha y a toda su familia. Sin embargo, la señora de 93 años también fue llorada por otras figuras del espectáculo que la conocieron bien. Una de ellas fue Susana Giménez, quien en diálogo con Telefé Noticias protagonizó un llanto desconsolado.

"Estoy muy triste. Para mi era muy importante. Hablábamos mucho y siempre me decía acordate que desde que no está Lucy que era mi madre, estoy yo. Me llamó y me lo dijo Chiquita, empecé a gritar y me dijo que le va a hacer mal", enfatizó Susana, quien dialogó con Mirtha Legrand y ella fue la encargada de transmitirle la noticia.

"Empecé a gritar como loca y ella también. Le dije que le iba a hacer mal, y ella me dijo sí, me va a hacer mal; y cortó", agregó la conductora de Telefé, quien tiene una gran relación con Mirtha.

Por otra parte, Susana recordó a 'Goldie' de la mejor manera. "Una persona maravillosa, tierna, dulce. Siempre me mandaba libros fabulosos. El lunes me mandó una torta, ahora me la voy a comer para ella. Todo era amor".