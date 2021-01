El Superclásico entre Boca y River por la Liga Profesional de Fútbol terminó en un electrizante empate 2 a 2 que tuvo de todo, hasta discusiones entre compañeros. A una de ellas se refirió Ramón "Wanchope" Ábila, quien tuvo un enfrentamiento con Mauro Zárate.

El entredicho se dio a los 8 minutos del segundo tiempo, cuando el "Xeneize" aún ganaba por 1 a 0 frente a su clásico Rival. Boca tuvo la chance de ampliar la ventaja y quizás liquidar el partido, pero "Wanchope" no logró definir de la merjor manera. Para colmo, el delantero contaba con el apoyo de Mauro Zárate frente a Franco Armani, pero evitó el pase a su colega.

Claro está, el ex Vélez no tardó en recriminarle a Ábila, que en vez de pasar la pelota hacia el medio intentó gambetear a Armani y la terminó perdiendo, y los gestos se vieron en la cancha. Si algo faltaba, el entrenador Miguel Ángel Russo decidió sacar a los dos jugadores casi de inmediato.

Una vez terminado el encuentro, "Wanchope" habló de la evidente pelea e intentó minimizar un poco el cruce. "Zárate me re puteó pero no lo vi, no tengo problema en darle el pase, pero entre que miré al lineman para ver si estaba habilitado y llegué justo con (Franco) Armani, me tapó" aseguró el cordobés. Y resaltó entre risas: "No soy egoísta en ese sentido".

Por otra parte, el goleador también dio su receta para mantener y mejorar su promedio de gol con la camiseta de Boca pese a no ser titular en todos los casos. "La clave son las ganas. Vivo del gol, es lo que más me motiva jugar y poder hacerlos. Cuando se da es gracias a los compañeros. Estamos bien y es para darle más seguridad al equipo", afirmó el atacante.

Además, se encargó de tranquilizar a los hinchas "Xeneizes" en relación a su estado físico, ya que se lo vio con algunas molestias durante el partido. "Tuve una molestia muy pequeña en el pubis, nada que ver con el aductor que era lo que me tenía a maltraer. Estoy bien, voy a seguir entrenando".

Luego del empate en el Superclásico, Boca tendrá un obstáculo fundamental en su carrera por ganar la Copa Libertadores. El "Xeneize" se medirá frente a Santos por las semifinales del certamen continental el miércoles 6 de enero desde las 19.15, nuevamente en la Bombonera.