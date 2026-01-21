Ángel de Brito anunció la salida de una figura de América: "Renunció"

Figura de América anunció su salida.

Los movimientos en la televisión abierta y en el streaming no dan tregua en este comienzo de año. Con grillas en permanente reacomodamiento y figuras que entran y salen de los distintos proyectos, Ángel de Brito volvió a sacudir el avispero al anunciar la salida de una de las caras más visibles de América y del universo digital.

¿Cuál es la figura de América que renunció?

Fue el propio conductor quien confirmó que Sabrina Rojas dejará de ser parte del programa que comparte con él en Bondi. La noticia generó sorpresa entre los seguidores del ciclo, ya que la actriz y conductora se había convertido en una de las voces más fuertes del envío. Sin embargo, lejos de tratarse de un conflicto o una decisión abrupta, la salida responde a un acuerdo previo.

Según explicó la propia Sabrina, su participación siempre tuvo fecha de vencimiento. Desde un primer momento dejó en claro que su compromiso se extendía únicamente durante los meses de diciembre y enero. El motivo es personal y tiene que ver con una prioridad que decidió sostener por sobre cualquier propuesta laboral: pasar tiempo con sus hijos.

La conductora explicó que febrero es un mes reservado exclusivamente para estar con los dos hijos que tuvo junto a Luciano Castro. En medio de la fuerte exposición mediática que atraviesa el actor por su reciente separación y los rumores que lo rodean, Rojas optó por correrse de la agenda laboral para enfocarse en el ámbito familiar.

¿Sabrina Rojas se va también de América?

Pero la salida del programa de Bondi no sería el único cambio en su horizonte. Sabrina también finaliza su contrato con América TV en febrero, lo que deja su futuro televisivo en suspenso. Por el momento, no hay definiciones sobre un nuevo proyecto ni negociaciones confirmadas con otros canales.

Sabrina Rojas se va también de SQP.

A este escenario se suma otro posible adiós. Rojas también se despediría de SQP, el ciclo conducido por Yanina Latorre, donde se encontraba como reemplazo. Con el fin de su contrato y sin continuidad asegurada, su presencia en el programa también llegaría a su fin en las próximas semanas.

Así, en un contexto de reestructuración general en los medios, Sabrina Rojas se baja de varios frentes al mismo tiempo, priorizando lo personal por sobre lo profesional. Mientras tanto, Ángel de Brito vuelve a confirmar que los cambios en la televisión y el streaming siguen siendo una constante, con salidas inesperadas y futuros abiertos que todavía están por escribirse.