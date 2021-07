No pudo evitarlo: el exabrupto de La Sole en La Voz Argentina

Lali Espósito se sumó a la reacción de su compañera en la última emisión de La Voz Argentina.

En esta nueva instancia de La Voz Argentina, en donde los finalistas se agruparon en dúos para cantar y competir entre ellos, tres participantes se subieron juntos al escenario. Como uno de los concursantes se enfermó de coronavirus, la producción tuvo que reorganizar los equipos y unir a Milagros Sendot, Querubín Ayarde y Hernán Lemos. Así, los tres aspirantes al concurso interpretaron Oración del Remanso, una chacarera que Soledad Pastorutti, La Sole, cantó con el pianista Lito Vitale en 2018.

Los tres jóvenes, pertenecientes al equipo de Lali Espósito, no solo lograron conmover a su mentora, sino también a Pastorutti. “Cuando se junta mucha gente en el escenario tienen el mayor desafío, que son tres voces poniendose de acuerdo con una canción que es enormemente grande, bellísima. Pero es de esas canciones que si no se las siente, si no se las canta bien, en dos segundos se las manda al tacho, lamentablemente”, comenzó, y soltó un contundente: “¡Qué lindo que es el foklore, la puta que lo parió!”.

“Qué linda que es nuestra música”, dijo emocionada, entre risas y aplausos de sus compañeros. “Yo sentí tanta energía que eso opaca cualquier otra cosa”, coincidió Mau Montaner. “Uno puede olvidarse dentro de todo el juego, dentro del programa. Uno está aquí batallando, compitiendo, y al final, lo que uno tiene que estar haciendo aquí es ir impactando la vida de la gente. Punto. Y esta batalla fue un descanso; yo estoy seguro que este momento le significó algo inmenso a alguna persona que lo está viendo”, coincidió Ricky Montaner.

Lali, igual de emocionada que sus compañeros, empezó: “Perdón por el moqueo. Fue precioso. Cualquier cosa técnica que pueda decir no tiene ningún sentido, porque cuando pasa esto, de eso se trata la música, y eso hace que para mí sea el triple de dificil tener que elegir por dos de ustedes tres. Honestamente, no tengo idea chicos”, confesó. Para tomar la decisión, primero nombró a la persona que más le gustaría que siga en su equipo: Hernán.

Por último, eligió a Querubín para que siga en La Voz, también dentro de su equipo. Así, Milagros fue la que perdió en esta etapa. “Mili, sos increíble”, la alentó Espósito.

Las críticas que debió afrontar

Cada vez que se emite un nuevo episodio, los televidentes expresan su descontento en las redes sociales cuando alguno de los miembros del jurado no se da vuelta frente a un participante que canta el género que ellos representan. En el caso de La Sole, no sólo la señalan por cada vez que rechaza a un aspirante del folklore, sino también por tener un equipo integrado mayormente por hombres y casi sin mujeres.

“Se me acusó de eso. Yo me di vuelta con un montón de mujeres, pero las mujeres no me elegían a mí. Tuve mala suerte. Se ve que los varones iban más para el lado de La Sole. No sé por qué”, explicó. “Una busca tener un equipo variado. Quizás al principio mis compañeros me miraban a mí cuando alguien cantaba folklore. Obvio que quiero folklore, pero quiero de todo, porque yo quiero ganar también. Y para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo”.