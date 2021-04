Volvieron los cruces ente Sol Pérez y Dani "La Chepi"

Se encendieron las hornallas en un nuevo miércoles de beneficios en Masterchef Celebrity 2, pero esta vez al calor de un fuerte encontronazo entre Sol Pérez y Dani "La Chepi" en un desafío de pastelería y, especialmente, decoración cuando tuvieron que elaborar cupcakes con las temáticas que repartió la conductora... La categoría más difícil le tocó a la instagramer.

El jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis anunció que las participantes debían presentar seis cupcakes decorados con un motivo especial. En ese contexto, tras ganar la primera prueba de la noche, Sol Pérez decidió repartir la decoración de los animales a Andrea Rincón, la de deportes a María O’Donnell, la de comida a Claudia Fontán, la de flores a Georgina Barbarossa, mientras que ella se quedó con la del amor. La que quedó para el final fue la del espacio que le tocó a Dani "La Chepi", con quien mantiene una intensa y antigua rivalidad que se reavivó.

Tras el reparto, lejos de quedarse callada, "La Chepi" dejó ver su malestar por la jugada de Sol Pérez con la temática que le eligió. "Yo hubiera hecho lo mismo", disparó sin dudarlo en off, dando a entender no sólo que le tocó el más difícil sino que ella le habría dado la misma temática a la ganadora del repechaje en la gala de retorno.

"No le gustó a 'La Chepi'", acotó con escasa simpatía Sol Pérez y disparó: "No entiendo por qué cree que se lo hice por maldad. ¡Para nada!". Dani no se quedó en el molde y retrucó: "¿Por qué estás diciendo 'cree' si yo no dije nada?". Al instante, intentando bajar el fuego, la humorista expresó que "está buenísimo lo del universo, es fácil".

Al Sol Pérez no le alcanzó puesto que volvió a insistir con sus buenas intenciones. "Para nada haría alguna maldad con nadie. Por lo menos yo, no me sale. No me gusta que insinúen eso", denunció. Categórica, "Chepi" dio por terminado el asunto y sentenció: "Yo vengo acá a divertirme, no vengo a hacer estas cosas".

Las mejores y la peor del miércoles de beneficios

Del desafío de repostería infantil participaron Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Sol Pérez, María O'Donnell y Dani "La Chepi". Andrea Rincón se quedó con la medalla dorada tras dejar a todos con la boca abierta al mostrar su talento para la decoración y Sol Pérez se quedó con la plateada. Por su parte, "La Chepi" se lució, pero no tanto como las ganadoras aunque consiguió subir al balcón. Claudia Fontán no deslumbró en su temática se tuvo que poner el delantal negro.