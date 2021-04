El Mono de Kapanga y Andrea Rincón se desafiaron en MasterChef

Este lunes, después de la semana de repechaje mediante la cual Daniel Aráoz, Sol Pérez y Juanse volvieron a la competencia, MasterChef Celebrity 2 propuso un desafío bastante singular al enfrentar a cuatro participantes de la primera versión de reality de Telefe con sus pares de la segunda. Andrea Rincón no dudó en hacer uso de la medalla que ganó hace casi dos semanas y eligió como rival a una persona que, en sus palabras, "me quiera y me deje ganar"... Y se trató nada más y nada menos que de su ex pareja, el Mono de Kapanga.

En un certamen que cada semana propone nuevas peripecias a sus participantes, este lunes, los que están en carrera en la segunda edición de MasterChef Celebrity se enfrentaron a participantes de la primera, de manera tal que los de la segunda temporada que no superaron a su contrincante de la primera se llevaron el temido delantal gris que los lleva al jueves de última chance.

La prueba de la noche consistía en la elaboración de un platillo gourmet para el cual los participantes contaron con la receta. Tras ganar la revancha, Sol Pérez y Daniel Aráoz, se pusieron a prueba frente al jurado de expertos integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, junto con Alex Caniggia y Andrea Rincón. De la primera temporada participaron Patricia Sosa, Leticia Siciliani, Mono de Kapanga y Belu Lucius. Claudia Villafañe, la gran ganadora de la primera edición, participó de la jornada pero como jurado.

El primer duelo fue disputado por Andrea Rincón y el Mono de Kapanga cuyos ingredientes fueron lomo de jabalí y melón aunque más tarde el jurado les agregó un tostado de jamón y queso. "¡Me vas a dejar ganar!", le ordenó Andrea al Mono, pero él no se dejó comprar y sentenció: "Ni en pedo, ¡vine por todo!". Cuando Germán Martitegui se acercó a la isla de la actriz, le preguntó si ya había cocinado junto a su ex. "En casa, pero en realidad él no cocina, hace asado", aseguró ella. "Guarda que ahora cocina bien", le advirtió el dueño de Tegui.

A continuación, Rincón se dirigió al Mono para anunciarle que el chef dijo que el rockero cocinaba bien. "A mí me dijeron lo mismo", retrucó él. "Te veo muy inspirado y no me gusta", se lamentó Andrea, ya en modo competitivo. Sin perder la racha que venía manteniendo, la actriz se consagró sobre su ex pareja y logró subir al balcón, garantizándose una semana más frente a las hornallas más famosas del país.

En la estación trasera, pese a sus talentos recientemente descubiertos, Alex Caniggia no pudo vencer a Belu Lucius, una de las mejores participantes del ciclo anterior, y terminó por llevarse el delantal gris. El tercer enfrentamiento de la noche fue entre Daniel Aráoz y Leticia Siciliani, pero los problemas del actor con la pastelería se hicieron notar y cayó frente a la actriz que se quedó por demás sorprendida por la grata devolución del jurado.

Por último, Sol Pérez también subió al balcón y está preparada para buscar las medallas en el miércoles de beneficios puesto que, a su vuelta al certamen, entró a paso firme en la cocina más querida por los argentinos y se impuso ante Patricia Sosa con un platillo que llevaba trucha, champiñón, tomates y sumaba, por decisión del jurado, un omelette.