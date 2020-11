Sofía Pachano y el comentario íntimo que desacomodó a su padre Aníbal

Sofía Pachano dijo presente en último programa de PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. Por la pantalla de Telefe, la participante de MasterChef Celebrity dio a conocer cuál fue la charla íntima que tuvo con su padre Aníbal Pachano, cuando ella era tan sólo una joven. En la misma, contó que el coreógrafo no le dio demasiado lugar para poder dialogar sobre el tema. Aun así, ella le manifestó: "Creo que sos gay".

Durante el programa, en el que también estuvieron invitados Santiago Cafiero, Flor de la V, Mónica Gutiérrez y Dalia Gutmann, Kusnetzoff propuso un tema para debatir: "¿Quiénes son los que dudan de la monogamia?". Sofi Pachano tomó la palabra y comentó: "Yo fui criada con Disney. Para mí, el príncipe azul te venía a buscar y hoy, a los 32 años, ya iba a tener tres hijos y mi pareja me iba a amar para toda la vida".

"Mis papás me criaron así. Es como la doble cara. Mi papá no me dejaba que durmiera con mi novio. Era un padre recontra tradicional. Yo lloraba cuando una tía me decía: 'Yo engañé a todos mis maridos'. Y hoy me lo replanteo porque siento que es una elección. Si yo elijo a una pareja, la elijo".

Luego, el conductor le consultó a Sofi qué fue lo que le dijo a su padre Aníbal Pachano cuando abordaron el tema de sus selecciones sexuales. Y la joven comentó: "Yo nunca hablé sobre el tema. Me tuve que sentar a hablar con él".

La charla íntima que Sofi Pachano mantuvo con su padre Aníbal Pachano:

Sofi Pachano: "Yo tenía 16 años, era chica. Le dije: 'Papá, nada... Me parece que me gustaría que seas feliz. Creo, me da la sensación que vos sos gay, y que me gustaría que tengas una pareja, me lo blanquees y seamos una familia...'".

Andy Kusnetzoff: "Hay que decirle eso a un padre igual, eh. De verdad, porque ahora parece muy fácil".

Sofi Pachano: "Tengo mucha terapia. Ahora lo puedo contar".

Andy Kusnetzoff: "Pero cambiaron los roles ahí".

Sofi Pachano: "Es la historia de mi vida, ja. Me senté con él, hablamos eso y me dijo: 'Yo, con vos, de esto nunca lo voy a hablar. Me bajó la persiana. Le dije: 'Me parece injusto que lo hables con todo el mundo menos conmigo'".

Andy Kusnetzoff: "Uh".

Sofi Pachano: "Esto lo cuento porque a veces le pasa a algunas familias. Fue un proceso hasta que él lo entendió. Y yo también entendí que él se refería por su sexualidad. Nunca había encontrado una pareja como para blanquearlo".

Andy Kusnetzoff: "Vos hablabas de la felicidad, no del acto".

Sofi Pachano: "Yo hablaba de la felicidad, no del acto".

Andy Kusnetzoff: "No importa la sexualidad, nadie quiere saber de la sexualidad de los padres. Nadie la quiere saber, ja".