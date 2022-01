De los carpinchos a los lagartos: una nueva "invasión" de animales en zona norte

Los lagartos, especie nativa de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y de baja peligrosidad, sorprendieron a los vecinos tal como sucedió con la invasión de los carpinchos en Nordelta.

Vecinos de los barrios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de algunos barrios de Pilar, tuvieron una inesperada visita en sus hogares. Tal como sucedió hace meses atrás, cuando los carpinchos "invadieron" Nordelta, esta vez los lagartos pasearon cerca de las casas de las personas. Por suerte, según informaron varios especialistas acerca del tema, son nativos del lugar y no son peligrosos.

Al margen de esto, igualmente la preocupación y el miedo creció entre los vecinos debido a la situación. El lagarto overo, como se lo denomina, tiene largas sus extremidades, tal como su cabeza, unas escamas dorsales ovaladas, un cuerpo de 40 centímetros, o más, de longitud, garras afiladas y una fuerte mandíbula. Sus características, naturaleza, las altas temperaturas y la ocupación de los espacios, los obliga a desplazarse.

Según informó el biólogo Nicolás García Romero para medios locales, son "gigantes amistosos". Además agregó: "No son agresivos, van a tratar de evitar el contacto con especies domésticas salvo que se sientan muy amenazados. El lagarto siempre va a optar por escapar y no por enfrentar. Cuando se sienten amenazados cortan su propia cola".

Por su parte, Graciela Capodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural que tiene a cargo la Reserva Natural de Pilar, habló acerca del tema en cuestión con el medio Pilar Diario con el fin de que el miedo no invada a los vecinos. "Los lagartos son animales que no comen nada que sea más grande que un huevo. No ponen en riesgo a la gente y como son de sangre fría, no pueden transmitir enfermedades", señaló.

Y agregó: "Son beneficiosos, la gente debería tratar de conservarlos en sus casas porque controlan plagas de ratones y caracoles. Por último, destacó que: "Esta especie forma parte de la fauna nativa que estaba acá desde antes que llegáramos nosotros. Aparecen por la falta de agua y porque se les está invadiendo su hábitat", culminó.

Los gavilanes invadieron La Plata

El pasado mes de agosto del 2021, gavilanes se robaron el protagonismo en La Plata. Las fotos y algunos videos de las simpáticas aves en la capital de la provincia de Buenos Aires llamaron la atención y se viralizaron rápidamente, por lo que se buscaron las explicaciones correspondientes para la "invasión" de dichos animales en la Argentina.

De hecho, los vecinos de la localidad bonaerense se mostraron preocupados por la llamativa e inesperada presencia de los gavilanes, aunque ya en mayo de 2021 provocaron varios incidentes en medio de la pandemia de coronavirus, tanto con los ciudadanos tradicionales como con las mascotas. Según los especialistas, las últimas construcciones urbanas hicieron que esta especie se sintiera más cómoda en la "Ciudad de las diagonales".