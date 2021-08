El calvario de Enzo Pedraza, ex Cuestión de Peso: "No me alcanza"

El joven se sinceró en un reportaje y aseguró que la pandemia empeoró su situación.

El ex participante del reality Cuestión de Peso, Enzo Pedraza, se sinceró en una reciente entrevista sobre el mal momento que atraviesa, ya que no puede acceder a un tratamiento para combatir su sobrepeso. El recordado joven fue uno de los más carismáticos del ciclo de El Trece pero, en la actualidad, su situación económica no le permite hacer por su salud todo lo que le gustaría.

"Cuando me quedé sin trabajo, dejé de consumir frutas y verduras para mayormente seguir el tratamiento porque no me alcanzaba. Encima esa comida es cara y el gimnasio lo dejé por completo porque no me alcanzaba para pagar y empecé a entrenar en mi casa para seguir incentivado", expresó Enzo, en diálogo con Juan Etchegoyen, acerca de las necesidades que vive y cuánto los últimos cambios de su vida desfavorecieron su progreso en la lucha contra sus kilos. Y continuó: "En casa lo más práctico para cocinar es guiso, fideos, arroz, que aunque es una comida con muchas calorías, yo sabía que podía comerlo, dividiendo mi porción".

Luego, el ex concursante hizo referencia a la gran influencia que tuvo la pandemia en su situación. Al igual que en todo el mundo, la llegada del coronavirus ha traído malas consecuencias a la vida de Pedraza: "Hasta el día de hoy, no volví al gimnasio. Es carísimo y más por la pandemia. Obvio que los entiendo, porque la gente dejó de ir al gimnasio y ellos tienen que seguir trabajando. Salgo a caminar y con eso me mantengo, pero no es lo mismo".

Se solidarizó con Luis Zerda

Más tarde, Pedraza emitió su opinión sobre el drama que vive su ex compañero de Cuestión de Peso, Luis Zerda, quien atraviesa un cuadro de obesidad mucho más grave que el suyo y recientemente pidió ayuda en la televisión. "Veo que la está pasando mal y es difícil por más que uno haya adelgazado, nos cuesta. Pero yo digo que hay que seguir, por más que no tengamos los recursos necesarios", comentó y siguió: "Lo que comes, siempre en porción moderada, ya que por más que no tengamos la plata necesaria para comprar frutas y verduras, al menos, hacer caminata que es así como me mantengo yo”.

En una entrevista en A la Tarde, Zerda había declarado: “Mi salud está cada día peor, pero por lo menos ahora de la cabeza estoy mejor. Tuve asistencia psicológica y ahora tengo ánimo para afrontar cualquier tratamiento”. Además, el joven aseguró que tiene una ardua meta a futuro: “Hoy en día tengo que bajar, fácil, entre 100 y 120 kilos para poder operarme y la verdad que solo no puedo hacerlo. Necesito asesoramiento de una clínica, una internación o un tratamiento ambulatorio que me deje estar durante el día en la clínica y a la noche volver a mi casa”.