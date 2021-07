La insólita anécdota de Silvina Escudero en un hotel alojamiento

La bailarina estuvo como invitada en A la tarde y compartió una serie de anécdotas graciosas que vivió por su distracción.

Silvina Escudero se sinceró sobre una irrisoria experiencia que tuvo en un hotel alojamiento en una reciente aparición televisiva y echó a reír a todos los presentes en el estudio. En su relato, la celebridad reveló que cuando estaba en el ascensor del establecimiento, de repente, se cayó el techo del elevador sobre su cabeza y la de su acompañante.

“¿Qué estabas haciendo en el ascensor?”, preguntó en doble sentido Flor de la V, panelista de A la tarde, a la bailarina. “Nada, se cayó. Un hotel de primer nivel, eh. Estamos hablando del hotel con mayor nivel”, respondió Escudero y dejó en claro que el incidente no ocurrió por la precariedad del lugar. “Literalmente el techito ese de chapa se nos cayó en la cabeza”, continuó su relato.

“Fue cuando llegábamos al lugar. Igual me maté de risa porque no nos habíamos hecho nada y era como: ‘¿Esto que está pasando es cierto?’ Quedó como anécdota”, expresó la ganadora de Bailando por un Sueño. Luego, suspicaz, Flor de la V indagó sobre quién era el acompañante de la bailarina aquella noche, pero no obtuvo el nombre. “Y, fuimos pareja durante cinco años después de eso” fue el único dato que Escudero dio sobre su relación con esa persona.

Más tarde, la hermana menor de Vanina Escudero reveló que esa no es la única anécdota graciosa que tiene para contar. “Una vez tuve que esperar a que cierre Disney World para poder encontrar mi auto”, expresó y causó risa en todos los presentes por su profunda distracción. “Te digo más, ahora no sé dónde estacioné el auto. Soy un desastre, siempre me olvido. Cada vez que voy a buscar el auto no sé si me lo robaron, si se lo llevó la grúa o si no me acuerdo dónde lo dejé. Es terrible”, concluyó su relato.

Como si hubiese sido poco, luego, Escudero reveló que en otra ocasión, en Estados Unidos, con su madre se subieron a un auto equivocado y debieron pedir disculpas. “Entramos y vimos que había un hombre sentado adelante, pero no era papá. Tuvimos que decir: ‘I’m sorry, sorry’ y rajar. Me pasan esas cosas”.

Se quedó corta

En otra de sus confesiones en la sección Verdadero o Falso del ciclo conducido por Karina Mazzocco, Silvina Escudero reveló que su actual novio, en su primera cita, pasó mucho hambre por el mal cálculo que ella había hecho. “Yo como muy poco entonces no sé bien qué onda las cantidades y eso. Encima soy vegetariana, así que le dice milanesas de soja. Le hice dos, con puré. Pero no resultó”, explicó la bailarina, aunque después agregó que están juntos hace más de cuatro años y medio.