Rocío Marengo sufrió un accidente que podría dejarla afuera de Showmatch: “Me di un golpe terrible”

Rocío Marengo se lastimó durante un ensayo y todavía no se sabe si podrá seguir en La Academia de Showmatch.

Rocío Marengo, modelo y actual bailarina en Showmatch: La Academia sufrió un percance mientras ensayaba su performance. Así lo informó el periodista Ángel de Britto, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), a través de su cuenta de Twitter. Por esta razón, todavía no se sabe si continuará en el programa o si alguien más la tendrá que reemplazar.

“Se lesionó Rocío Marengo en un truco. No puede bailar mañana en el duelo de La Academia en ShowMatch. ¿Reemplazo o teléfono?”, twitteó el periodista. En el video del ensayo, en donde aparecen Marengo y dos bailarines más que la levantan hasta el aire, se puede ver el momento exacto en el que se cayó, abierta de piernas y generando un fuerte ruido en el piso.

Más tarde, Rocío Marengo conversó con Teleshow y confirmó su estado: “Mañana vamos a ver cómo estoy. Pero si sigo mal, voy a pedir ir directo al teléfono. No quiero pensar en reemplazo y menos en una instancia de duelo que puede ser ventaja para mí y les jugaría fea a mis compañeros”.

Al relatar su caída, contó: “Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharre con el golpe, tipo acordeón”. comenzó. “La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada. Me vio un médico, estoy con antiinflamatorios y calor”.

El baile de Rocío Marengo con su mamá en La Academia

En su performance anterior, Rocío se presentó con su mamá, Graciela, y junto con Nacho Pérez Cortéz. Juntos, bailaron una salsa con la canción Vivir mi vida, de Marc Anthony. “A mamá le gustaría que alguno de ustedes me ponga un 10”, le pidió Marengo al jurado. “Aunque parezca una pavada, cuando alguien te pone un diez te sube la alegría. Yo quiero que esté contenta, que es lo único que importa”, expresó su mamá.

Ángel de Britto felicitó a Rocío por su baile y le puso un 7. Por su parte, Pampita le reconoció su acting y su frescura a Graciela y les dio un 6 y Jimena Barón y Hernan Piquín tambén les dieron un 6. No tan conforme con el resultado final, Rocío reclamó: “Mi mamá bailó mejor que la mamá de Karina”. A través de las redes, Marengo le aclaró a la artista que no fue una crítica personal. "Te usé como ejemplo porque me pareció que no podía haber tanta diferencia entre nuestros bailes. Ángel te puso un 9 a vos y un 7 a mí. ¡Fue muy injusto!”, sentenció. Para su mala suerte, su puntaje no fue suficiente con respecto al de otras parejas y, por este motivo, su próxima presentación podría definirlo todo.