El Polaco estalló de furia contra ShowMatch: "Es una vergüenza"

¡Se cansó! El Polaco no pudo ocultar su bronca y en una entrevista lanzó dardos contra ShowMatch.

ShowMatch es sinónimo de escándalo en la televisión argentina. Pese a que cuenta con secciones de humor, lo cierto es que el programa ya tiene más problemas que momentos de comedia. Es que varios protagonistas se han cruzado entre sí en poco tiempo. Y El Polaco, uno de los participantes del certamen, es uno de los que se suma a la lista. El cantante no pudo ocultar su bronca y disparó contra el jurado.

Durante la última gala de ShowMatch, y en el marco de la sección "imitaciones perfectas", El Polaco y Barby Silenzi debieron cantar y bailar respectivamente en el escenario ante la mirada de Marcelo Tinelli y el jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

¿La devolución que recibió la pareja? Sin lugar a dudas no fue del gusto del cantante y su pareja. Los exigentes jueces les manifestaron que la interpretación musical del cantante de ninguna manera fue positiva. Y para colmo, prefirieron salvar a Pachu Peña y su pareja. Tras la sentencia, y como consecuencia, ambos protagonistas se descargaron minutos después en uno de los camerinos del programa.

"¿Están conformes con lo que sucedió recién en la pista?", preguntó uno de los periodista de La Previa de La Academia. "La verdad que no. Es una vergüenza lo que el jurado elige, pero bueno, hay que bancársela. El jurado no es 'el jurado' así que me la banco. No me gustó, no tienen oído y no sé qué mier...", sostuvo, muy picante, El Polaco.

Luego, y con un dardo para todos los integrantes del jurado, apuntó: "Primero que nosotros no bailamos tan mal para ser sentenciados sino deberían estar sentados la Tota Santillán, Marcela Baños como jurado". Por su parte, Barby Silenzi denunció: "No está bueno de este lado ver que los jurados dicen: 'Ah, porque somos amigos te ponemos un 10'".

La denuncia que Mariana Nannis, madre de Charlotte Caniggia, le podría hacer a Tinelli y ShowMatch

Después de que Freddy y Fátima imitaran a Alex y a Mariana en ShowMatch, se desató un conflicto. A pesar de que en el aire no la pasó mal con la presentación de los humoristas, fuera de cámara Charlotte le adelantó a los productores lo que podría llegar a pasar. “Vamos a tener líos”, avisó. Luego, el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, se comunicó con la mamá de la participante del reality de El Trece para saber qué le había parecido la imitación.

"Hoy temprano hablé con Mariana Nannis que no está en la Argentina, está en el exterior y le pregunté por la imitación de Fátima Flórez. Le mandé un mensaje para saber si la había visto. Me parece importante su palabra. La noté enojada e indignada porque no sé hasta qué punto le gusta que la imiten", expresó el periodista.