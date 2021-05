A Flor de la V no le gustó la apertura de Showmatch y no tuvo reparos en hacerlo saber.

El lunes se produjo uno de los momentos más esperados de la televisión argentina: el regreso de Showmatch tras una larga ausencia, producto de la pandemia del coronavirus. Así como hubo mucha gente que se alegró por esta vuelta a todo trapo, también hubo muchas críticas, principalmente apuntadas a la falta de respeto de los protocolos sanitarios. Entre ellas una de las que sorprendió fue Flor de la V, que además de criticar la ausencia de cuidados, tiró un picante palito: "Me duermo".

Como es su costumbre, y tras una extensa ausencia, Marcelo Tinelli volvió con todo a la pantalla de El Trece, con baile, música y los clásicos sketches de humor. Mientras transcurría el programa inicial la que no tuvo filtros para criticarlo fue Flor de la V, una ex Bailando tanto como participante como jurado. La actriz y conductora disparó contra la apertura de Showmatch con un filoso comentario en su cuenta de Twitter, acompañado de un emoji alusivo: "Me duermo".

Además, Flor de la V apuntó por la falta cuidados sanitarios al retuitear a un usuario que escribió: "Qué locura sin barbijo, se acercan, se abrazan. Mientras tanto en todo el país las personas mueren de a montones y en los servicios de salud se desmayan de agotamiento. Si no toman medidas con esto… No creo más en nada". Una vez más el regreso de Tinelli a la televisión no pasó desapercibido, ya que en redes sociales cosechó tanto mensajes positivos como críticas lapidarias.

Pese a que el conductor remarcó en diversas oportunidades que todos los presentes habían sido hisopados y sus correspondientes resultados eran negativos, personalidades de los más diversos ámbitos salieron a destrozar a la apertura de Showmatch, en la que se vio a cientos de personas sin barbijo y sin respetar el distanciamiento social en un ambiente cerrado como un estudio de televisión. Mientras tanto, el lunes se confirmó que hubo 28.680 nuevos contagios, convirtiéndose así en el tercer día con más casos diarios desde que comenzó la pandemia, solo por detrás del 16 y el 20 de abril pasados.

Rating: cómo le fue a Showmatch

Con el regreso de Showmatch, El Trece parece volver a respirar aliviado. Las cifras que alcanzó en canal del Grupo Clarín fueron un respiro frente a la aplastante supremacía de Telefe con MasterChef Celebrity y las novelas turcas. Tanto con el nuevo formato de La Academia como con los clásicos sketches de humor, el programa conducido por Marcelo Tinelli se mantuvo como lo más visto del día, hasta que llegó el horario del certamen gastronómico, que alrededor de las 22.50 pudo destronar a Showmatch y liderar su franja horaria.