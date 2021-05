En la previa de La Academia de ShowMatch, Pachu Peña dio que hablar con un fuerte descargo que hizo ruido en los estudios del programa que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Luego de la sorpresiva renuncia de Marcela "La Enana" Feudale, el humorista brindó una llamativa entrevista.

Pachu, quien formará parte del nuevo ciclo, dialogó con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), y fue consultado sobre la baja de Feudale, que decidió bajarse de ShowMatch debido a que teme contagiarse de coronavirus y que su madre también se enferme: "La quiero mucho a Marcela, la adoro, y sé que es una cuestión de cuidados y es recontra entendible".

En tanto, Peña dejó en claro que es imposible que alguien pueda desempeñarse de la misma manera que Feudale, quien suele ser la voz y una de las históricas reidoras del programa: "A mí me dan ganas de abrazarla aunque no se pueda y no hay otra que pueda ser la voz de Showmatch, no hay cambio. Igual creo que en algún momento va a volver".

Pese a los temores de "La Enana", Pachu Peña resaltó que la producción tomará todos los recaudos necesarios para que no se enferme ninguna persona de ShowMatch: "Va a haber muchos protocolos, nos van a cuidar mucho, pero entiendo que va a haber mucha gente y que a ella le puede dar miedo por su mamá que es grande".

El testimonio de Marcela Feudale tras anunciar su renuncia a ShowMatch

La periodista habló en su ciclo Feudale Café de FM La Cielo, Marcela Feudale reveló: “Tengo una mamá de 84 años y se me plantea el hecho de andar entrando y saliendo de casa, que puede ser una situación de riesgo muy alta para ella", comenzó a explicar la locutora este miércoles con respecto a los comienzos de la pandemia. En este contexto es que se planteó el regreso de ShowMatch para el próximo 3 de marzo y empezaron los miedos de Feudale: "Me empezó a comer el coco que mi mamá no estaba vacunada. Tenía la necesidad y tengo la necesidad de no querer salir a la calle".

“Mamá fue vacunada el 21 de abril, y en el momento que deciden sacar la fotografía, me llamaron por teléfono y les dije que no. Que tenía mucho temor, que no contaran conmigo, que prefería cuidarme a estar en las fotos del programa, siempre especulando con que iba a salir más tarde, que se iba a demorar”, añadió Feudale.