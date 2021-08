El crudo relato de L-Gante que emocionó a Tinelli en ShowMatch: "No tuve a nadie"

¡Dramático! L-Gante reveló el calvario que vivió de niño y emocionó a Marcelo Tinelli en ShowMatch.

L-Gante fue el invitado estrella de Marcelo Tinelli en su programa de ShowMatch. El famoso cantante de cumbia no sólo entonó algunas de sus exitosas canciones sino que también hizo algunas revelaciones de la cruda infancia que tuvo y el calvario personal que vivió. Al escucharlo atentamente, el conductor se emocionó y quedó completamente impactado.

Mientras de fondo se escuchaba uno de los temas que lanzó hace poco, Elian Ángel Valenzuela​ indicó cómo fue que se dio su llegada al ciclo de El Trece y cuál fue el diálogo que mantuvo con Tinelli en la previa: "Mucho gusto, acá estamos, veníamos chamuyando un par de fechas y acá estamos. 'Lo prometido es deuda', dijo Marcelo".

Luego, el artista indicó que le propuso al conductor que asistiera a su barrio de General Rodríguez para presenciar el recibimiento de sus fans tras la gira internacional que realizó: "Le había dicho a Marcelo: 'Mirá que voy a volver al barrio y va a estar explotado. Tenés que venir'. No pudo venir, pero la presenciaste virtualmente". Por su parte, el presentador reaccionó: "Tremendo la cantidad de gente...".

Marcelo Tinelli vivió un momento emotivo con L-Gante en ShowMatch.

Luego, L-Gante manifestó su alegría por formar parte de ShowMatch y se tomó unos minutos para profundizar en las carencias que tuvo en su infancia: “Venimos a pasar el rato, a cantar, yo llevo mi presencia. Esto es parte de mí, y de mi fe, lo tomo como que recién empieza, me voy a perfeccionar". Y advirtió: "Vengo de una vida que me puso muchas complicaciones. Nunca dije que no lo iba a hacer. Trabajé, renuncié".

Visiblemente emocionado, el joven de tan sólo 21 años abrió su corazón y confesó que nunca tuvo la presencia de su padre: “Mi mamá trabajó toda la vida, estuve solo en casa, vagando en la calle, no tuve padre". Y valoró todo el apoyo que le ha dado su madre para poder escalar tan alto en la música: "Y eso me llevó a no decepcionar a mi mamá, me orientó a todo. No tuve a nadie que me esté poniendo los puntos”. Sorprendido, Tinelli le expresó: "Qué lindo. Prioridad importante esa, a no decepcionar a la vieja, que está ahí. Me encanta. Gracias de corazón, maestro". Y añadió: "Es el artista argentino del momento, el que representa al pueblo argentino".

L-Gante mencionó a Cristina Kirchner en su nueva canción "Malianteo 420"

El músico e impulsor de la 'cumbia 420' L-Gante sorprendió con MALIANTEO 420 (Volumen 2), su nuevo lanzamiento musical, con una especial y tierna mención a Cristina Fernández de Kirchner, actual Vicepresidenta de Argentina. A las pocas horas de su salida el hit superó el millón de reproducciones, convirtiéndose en un nuevo hit del joven artista popular.

"Me nombró la Presidente y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto y respeto le falta a varios", recita L-Gante en el videoclip de MALIANTEO 420, dándose el lujo de mencionar a Cristina luego de que ella usara su experiencia de vida como ejemplo para graficar las ventajas de la distribución de notebooks que le permitieron a los jóvenes un acceso a las nuevas tecnologías.

En su momento, las palabras de Cristina desataron un furor por L-Gante, que agradeció la mención y fue entrevistado por varios comunicadores -tales como Viviana Canosa y Eduardo Feinmann- que, en un intento por querer ridiculizarlo, terminaron humillados por los buenos modales del artista y su predisposición para debatir y hacerles entender un panorama ajeno a sus realidades.