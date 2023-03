Temporada 4 de You, parte 2: cuándo es la fecha de estreno, a qué hora y de qué va a tratar

Joe Goldberg insiste con negarse a sí mismo, pero su pasado lo alcanza en Londres. A partir de qué día de marzo se podrá ver el final de la temporada 4.

La segunda parte de la cuarta temporada de You está a la vuelta de la esquina y promete el regreso de una actriz cuyo personaje se creía muerto, con menos de un mes para procesar la primera parte. Pero ese no es el único motivo para ver los nuevos capítulos de la vida del asesino Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley.

La parte 1 está disponible en Netflix desde el 9 de febrero y muestra cómo otro asesino que mata a los amigos y amigas ricas de Joe pretende que el protagonista de You admita quién es y lo que hizo. Sin embargo, no será tan sencillo porque incluso se atreve a negarlo: "No soy un psicópata a sangre fría".

Aún así, el asesino de ricos, Rhys Montrose, personificado por Ed Speleers, no se rendirá tan fácil y le insistirá a Joe para que acepte "su amistad". Promete ser un antagonista muy divertido y cínico con todos los personajes que lo rodean. Así que You sigue cumpliendo con la sangre, el suspenso y la sensualidad.

No estaba tan muerta

La sorpresa de esta segunda parte es el regreso de Victoria Pedretti como Love Quinn, la esposa de Joe que debería estar muerta pero está más viva que nunca en el final del trailer y parece muy emocionada de volver a ver a su marido. Aunque el ojo de Joe esté puesto en otra mujer, Kate interpretada por Charlotte Ritchie, con la que parece que protagonizará una escena sexual.

La inclusión de este tipo de escenas sorprende porque el actor habló bastante sobre cómo no le gusta filmarlas y lo importante que es para él la fidelidad a su esposa Domino Kirke-Badgley. Pero si apareció un pequeño adelanto de esas escenas en el trailer significa que son bastantes más las que aparecerán en la producción de Netflix.

Entre el interés amoroso y un antagonista "amistoso" la segunda parte de la cuarta temporada de You promete mantener enganchados y enganchadas a las espectadoras que vienen siguiendo a este acosador estadounidense en sus aventuras por Londres. Joe deberá decidir si admitir que es un asesino y aceptar la amistad de Rhys o evitar que su pasado se conozca y seguir negándose sus acciones.

Netflix

Fecha y horario de estreno

La segunda parte de esta temporada llega exactamente un mes después del estreno de la primera. A partir del 9 de marzo ya se podrá ver la temporada entera por Netflix desde cualquier parte del mundo. Generalmente, los horarios de estreno para los países de Latinoamérica son los siguientes: