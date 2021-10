La escena de la serie de Maradona que Claudia Villafañe no quiere que veas: la escandalosa pelea con Doña Tota

Una de las escenas más fuertes de Maradona, Sueño Bendito fue una acalorada discusión entre su madre Doña Tota y su esposa Claudia Villafañe por las drogas que tomaba el crack.

Es inminente el estreno de la serie sobre la vida, la magia dentro de la cancha y los escándalos extradeportivos de Diego Maradona en Maradona: Sueño Bendito, por Amazon Prime Video. Por lo tanto, la mencionada plataforma de streaming adelantó los primeros tres capítulos, aunque luego los bajó, para que los seguidores del exfutbolista estén pendientes del debut y quieran verla cuanto antes.

En uno de esos episodios se recuerda que una de las situaciones que más incomodó al entorno del "Diez" fue una acalorada y picante discusión ocurrida el 4 de enero del 2000 entre su madre, "Doña Tota", y su esposa y madre de sus dos hijas, Claudia Villafañe. Mientras que "Pelusa" estaba internado y convaleciente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por una sobredosis de cocaína tras una fiesta, su madre lo tomó fuerte de una de sus manos y entonces sucedió el cara a cara directo entre dos de las mujeres más importantes de su vida.

Doña Tota vs. Claudia Villafañe: la fuerte escena en la serie Maradona, Sueño Bendito

En el programa de televisión Confrontados, por El Nueve, la conductora Marina Calabró y el panelista Gustavo Méndez leyeron parte de una charla que se da cuando el protagonista, interpretado por Juan Palomino, se encontraba internado al borde de la muerte en Uruguay por su adicción a las drogas, principalmente a la cocaína, dos años y tres meses después de su retiro como deportista profesional. Luego de una fiesta a la que el crack había asistido, en el país vecino también se encontraban su entonces representante Guillermo Cóppola y Carlos Ferro Viera, un amigo intimo del "Pibe de Oro".

Allí, "Doña Tota" responsabilizó a Claudia por haber "descuidado" a su hijo, algo que por supuesto a la esposa del exjugador no le gustó nada. “¿Qué le pasa, ´Tota´? ¿Por qué me dijo eso tan feo, en serio cree que no cuidé a su hijo? Diego tiene este problema hace 15 años y yo vengo luchando en soledad sin que nadie me acompañe”, habría sido la respuesta de Villafañe, caracterizada por Julieta Cardinali.

No obstante, la contestación de quien en realidad se llamaba Dalma Salvadora Franco fue inmediata y lapidaria: “Lo hubieras contado en su momento, cuando comenzó el problema, en vez de apañarlo... No acudiste a la familia, nos dejaste afuera de todo”, lanzó "Doña Tota", interpretada por Rita Cortese en la producción de Amazon.

Entonces, la madre de Dalma y Gianinna, quienes en esa época tenían apenas 12 y 10 años respectivamente, no se quedó atrás y le retrucó: "´Tota´, cuando una persona se quiere drogar no le pide permiso a la mamá...". Si bien la esposa de "Don Diego" comprendió lo que Villafañe le había dicho, insistió: "Diego toma drogas desde hace mucho, como vos decís, pero nunca llegó a tanto. Si ahora le pasó esto es porque vos lo dejaste solo. Porque te quisiste separar y él no. Le prometiste que era 'para toda la vida', ¿no te acordás? Y de repente le soltaste la mano”.

Por último quien murió a los 81 años el 19 de noviembre de 2011 dejó una frase fulminante que terminó con la discusión en aquella época: “Si mi hijo se muere, no te lo voy a perdonar nunca”.

Cuándo se estrena Maradona: Sueño Bendito

La serie sobre Diego Maradona se estrenará tanto en Amazon como en El Nueve el jueves 28 de octubre de 2021 a las 22, aunque solamente emitirán el primer capítulo. Para ver lo que sigue, habrá que hacerlo exclusivamente por Amazon Prime Video ya desde el viernes 29 de octubre.

Diego Maradona y Claudia Villafañe, un matrimonio repleto de idas y vueltas.

Maradona: Sueño Bendito: de qué se trata la serie de Amazon sobre Diego

Antes de morir, "Pelusa" firmó un documento en el que pidió que en la ficción se contaran 14 hechos puntuales de su vida y en este caso se cumplirá su deseo, aunque con mucha polémica de por medio. Maradona: Sueño Bendito cuenta con los protagónicos de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretando al "Diez" a lo largo de su agitado recorrido y de su prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito hasta su revolucionaria trayectoria por el Barcelona y Napoli.

Principalmente, la producción mostrará su papel clave como líder de la Selección Argentina para ser campeona del Mundial de México en 1986. En un segundo plano aparecen las participaciones de Julieta Cardinali (como su única esposa, Claudia Villafañe), Laura Esquivel (Villafañe joven), Mercedes Morán ("Doña Tota", la madre de Diego), Nicolás Furtado (Daniel Passarella) y Darío Grandinetti (César Luis Menotti), entre otros.

Producida por BTF Media en coproducción con Dhana Media y Latin We, fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con diez episodios de una hora cada uno aproximadamente, aunque ya adelantaron que habrá como mínimo una segunda temporada con otra decena de capítulos.

Allí se detallan no solamente la época como jugador, sino también la previa y el post: desde los pocos recursos económicos en la infancia hasta los escándalos luego del retiro como profesional sobre el cierre de 1997. De hecho, estarán presentes su discurso en el estadio de Boca durante su partido homenaje en 2001, la participación en la Copa del Mundo como entrenador del Seleccionado en Sudáfrica en 2010 y las polémicas más recientes con su cuestionado entorno hasta la muerte por un paro cardiorrespiratorio en plena pandemia de coronavirus.

El director de Maradona: Sueño Bendito es Alejandro Aimetta y los guionistas son Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky. La serie se filmó dentro de un hermetismo puro: los actores firmaron contratos de confidencialidad por los que no podían mostrar nada a través de sus redes sociales -excepto que los productores se los permitieran a modo de promoción- y tampoco dar entrevistas públicas con detalles sobre sus respectivos personajes o bien, la historia.