¿Quién es la esposa de Sergio Lapegüe?

La historia de amor de Sergio Lapegüe y Bochi es un recordatorio de que el amor puede surgir de las circunstancias más inusuales y superar obstáculos. A lo largo de las décadas, han construido una sólida familia y han compartido su amor con el mundo.

Sergio Lapegüe compartió con el público numerosos aspectos de su vida, pero uno de los temas que ha generado más interés es su historia de amor con su esposa, Silvia, cariñosamente conocida como "Bochi". En este artículo, te llevaremos a un viaje por la historia de amor y traición que marcó el inicio de su relación y cómo han construido una sólida familia a lo largo de los años.

Un comienzo inusual

La historia de Sergio y "Bochi" comenzó hace más de 30 años en un contexto peculiar. El periodista de TN, en ese entonces sin experiencia en relaciones amorosas, conoció a "Bochi", quien había tenido previamente una relación con uno de los amigos de Sergio, que hoy en día es miembro de su banda de música.

En palabras de Sergio, "Yo nunca había tenido novia, pero ella sí había salido con alguien. Cuando yo la conocí a Bochi, le dije que era el mánager del músico (Javier), y ella me confesó que había salido con él. Pero se habían peleado". Este primer encuentro podría haberse considerado algo incómodo, ya que Sergio rechazó un regalo de amor que Bochi le había hecho con sinceridad: un bricolaje que decía "te quiero". Sergio le respondió con un franco "yo no te quiero", y durante tres semanas, no intercambiaron saludos.

El cambio de corazón

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Seis meses después de su primer encuentro, Sergio se dio cuenta de que estaba enamorado de Bochi. Decidió dar un paso adelante y le llevó un regalo. Su vida estaba destinada a tomar un rumbo diferente a partir de ese momento. Como Sergio se involucró cada vez más en la música, Bochi, con un toque de humor, le advirtió que si decidió convertirse en cantante, podría ser abandonado, ya que ella ya había dejado a un guitarrista en el pasado.

"Bochi" y Sergio celebraron más de 30 años de casados.

Aunque su amor floreció, la relación de Sergio y Bochi no estuvo exenta de desafíos. Bochi reveló públicamente que durante su segunda cita, descubrió a Sergio besando a otra mujer. En ese momento, él decidió explicar la situación sinceramente, y ella lo perdonó. Este episodio, aunque complicado, no impidió que su relación siguiera adelante.

A lo largo de los años, Sergio y Bochi han construido una hermosa familia. Son padres de dos hijos, Micaela y Elvis. A través de las alegrías y las adversidades, han mantenido su compromiso de estar siempre juntos y enfrentar los desafíos de la vida como equipo.

30 años de amor

Sergio Lapegüe conmemoró su amor en una publicación en Instagram, donde recordó su boda hace 30 años, un momento que marcó el inicio de su vida juntos. En sus palabras, señaló: "Éramos muy jóvenes, pero con las cosas claras. Pasamos muchas historias, buenas y malas. Como todos. Pero con la premisa de estar siempre juntos. Y enfrentar juntos los desafíos".