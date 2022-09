La emoción del peluquero que tiñó a De Paul: "Me puse a llorar"

Agustín Rodríguez le cambió el look a Rodrigo de Paul y reveló toda su emoción en diálogo con un portal.

Agustín Rodríguez, encargado de teñirle el pelo a Rodrigo de Paul, charló con TN sobre el sueño que cumplió en la concentración del seleccionado argentino en Miami. "Me puse a llorar", reconoció el peluquero, que también pudo presenciar un entrenamiento de La Scaloneta y estará presente en el amistoso que el combinado nacional disputará este viernes ante Jamaica.

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial de Qatar 2022 y la fiebre mundialista no para de crecer. En ese sentido, la Selección argentina atraviesa un gran momento de popularidad y representatividad entre los argentinos, con un gran fanatismo por parte de todos. En las últimas horas, una noticia que generó mucho revuelo fue el nuevo look de Rodrigo de Paul, que apareció teñido de rubio.

Y ahora apareció el encargado de la nueva imagen del novio de Tini Stoessel, que dialogó con TN y reveló toda su emoción por haber conocido a las más grandes figuras de La Scaloneta. "Todo empezó porque le escribí a Dani (Ale), el peluquero de la Selección para ofrecerle unos productos y ponerme a disposición si necesitaba algo en Miami", comenzó contando Agustín Rodríguez, un joven cordobés de 24 años que se mudó a Miami junto con su familia hace 9 meses.

Cuando Rodríguez fue a ver al peluquero de la Selección, el especialista le preguntó si sabía hacer color, ya que había "uno de los chicos" que se quería teñir, aunque no le dijo de quien se trataba. "Fui a la pieza de Dani y de repente entraron De Paul, Di María y Papu Gómez escuchando música con parlantes, tomando mate, como si fuera un viaje de egresados", sumó el peluquero radicado en Miami.

"Yo estaba nervioso, me temblaban las manos y las piernas, pero por suerte salió bien y a De Paul le encantó como le quedó el trabajo", agregó Rodríguez, todavía muy feliz por lo que vivió junto a las figuras de la Selección. Pero eso no fue todo, porque los jugadores lo invitaron a presenciar el entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami, a donde fue con su hermano.

Agustín Rodríguez estuvo presente en el entrenamiento de la Selección argentina.

Ahí lo vio a Lionel Messi y lo encaró tímidamente para pedirle una foto, a lo que obviamente el futbolista del PSG accedió. "No tiene explicación lo que viví. Después de la foto con Messi me puse a llorar. No puedo creer que lo haya conocido. También fue re buena onda, y es Messi... La verdad que estoy viviendo un sueño", cerró Agustín Rodríguez.

