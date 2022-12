De Paul reveló por qué prefirió ver a Tini antes que a sus hijos

De Paul reveló el motivo por el que se reencontró con Tini antes que con sus hijos tras ganar el Mundial. Yanina Latorre reveló su charla con el campeón del mundo.

El campeón del mundo reveló el motivo por el que no se reencontró con sus hijos primero.

Rodrigo De Paul reveló las razones por las que se reencontró primero con Tini Stoessel antes que con sus hijos. Tras ganar el Mundial de Qatar con la Selección Argentina, el volante le contó a Yanina Latorre el por qué de esta decisión que generó controversia entre diferentes usuarios de las redes sociales.

"Yo le dije que era un boludo porque tendría que haber visto a sus hijos. Primero porque es el padre y segundo porque si vas a hacer un video con la otra... Yo ya cuando vi el video dije 'esto va a ser un quilombo'", expresó Yanina Latorre en LAM. Sin embargo, el argumento de Rodrigo De Paul dejó al descubierto la verdad detrás de esta decisión.

En forma contundente, Rodrigo De Paul le expresó a Yanina Latorre que el reencuentro con sus hijos estaba pactado para el día en que finalmente ocurrió: "La respuesta fue que estaba todo charlado, que no se sintió aludido para nada porque le tocaba hoy retirar a los chicos. Ayer con todo el tema de la caravana que no llegaron a Casa Rosada, ellos tenían una cena en el predio de la AFA".

"Como iba a terminar a horas de la madrugada, él ya tenía arreglado que a los chicos los pasaba a buscar hoy porque era su día de padre. Yo hablé con Camila Galante que es la mujer de Paredes y me dijo que los chicos hasta las 2 o 3 de la mañana no iban a ir. Él me dice '¿vos te pensás que voy a subir un video? si sé que está mal lo que estoy haciendo'. Yo le dije que es de boludo, pero él dice que lo tenía charlado hace tiempo a eso. Yo le dije que era un boludo, pero bueno", cerró Yanina Latorre.

Cómo fue en reencuentro de Rodrigo De Paul con sus hijos tras las críticas de Camila Homs

Rodrigo De Paul vio a sus hijos tras llegar de Qatar, después del fuerte enojo en las redes de Camila Homs. La modelo se había molestado porque el futbolista vio primero a Tini Stoessel y no a los niños, aunque el deportista habría argumentado que el día para encontrarse con sus retoños ya habría estado programado con anterioridad.

Telenueve puso al aire un video en el que se ve al futbolista disfrutar de un momento en la pileta con los niños en una dinámica de divertidos juegos. En el noticiero informaron que De Paul habría justificado su visita a Tini Stoessel antes de ver a sus hijos porque ya habría estado pactado que se reuniría con ellos el día siguiente.

La familia de Rodrigo De Paul se habría molestado con Camila Homs por exponer las internas de la familia en las redes sociales, cuando el futbolista elije no compartir en sus redes ese tipo de posteos. "A Rodrigo le quedan pocos días en la Argentina. En cuatro días tiene que volverse (a España). Del lado de Rodrigo me cuentan que él estuvo todo el tiempo tratando de compartir tiempo con los chicos antes del Mundial. Hubo imágenes que no vimos", comenzó su descargo la panelista Maite Peñoñori.