Papelón: En la vuelta del teatro, frenaron una función por culpa de Patricia Bullrich

La presidenta del PRO no accedía a respetar el distanciamiento social y tuvieron que frenar una función de Acompañamiento, tras la esperada apertura de los teatros.

Patricia Bullrich sigue sin agotar todas las posibilidades de negacionismo de la pandemia de coronavirus que tiene en vilo al mundo entero hace más de un año y medio. Esta vez, fue protagonista de un escándalo cuando tuvo que ser detenida en una obra de teatro porque no accedía a respetar los protocolos sanitarios necesarios para que la actividad artística esté nuevamente en movimiento.

Ocurrió en el Multiteatro durante la obra Acompañamiento que protagoniza uno de los referentes más televisivos del antiperonismo, el actor Luis Brandoni. Con gran alegría, y sin barbijo, la exfuncionaria no tuvo en reparo y compartió a través de Twitter su presencia en el teatro, junto con personajes como Hernán Lombardi y Fernando Iglesias, pero rápidamente salió a la luz el episodio del que formó parte.

El abogado y periodista Christian González D'Alessandro estuvo presente en el teatro porteño y relató la insólita situación que le tocó vivir en la función de Acompañamiento cuando la presidenta del PRO no accedía a respetar el distanciamiento social durante la obra. "Hice parar la función. Dije que corran a esa gente, que el teatro no respetaba las medidas de seguridad. Con sorpresa me di cuenta que esa pareja era @PatoBullrich y su acompañante, un tal Guillermo, los que estaban incumpliendo, además de haber entrado tarde a la función", denunció el periodista a través de Twitter.

Como no es la primera vez que la exfuncionaria macrista pasa por alto, exhortando la libertad, las medidas necesarias para frenar los contagios de coronavirus, D'Alessandro dio más detalles del papelón a través de un extendido hilo de la red social del pajarito. "Con poca vergüenza, al parecer, el señor con el que estaba ella, se corrió un poco pero siguió sin respetar nada. Brandoni, enojado porque hice parar la función, me dijo que si me quería ir me devolvían el dinero. Por supuesto no me fui porque yo quería ver la obra", continuó.