Qué es APLV, la enfermedad que padece la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Cháves y Pedro Alfonso están viviendo un difícil momento en pleno contexto de pandemia por coronavirus. La pareja debe afrontar una complicación que ha surgido a partir de un problema que tiene su pequeña hija Filipa, que nació el pasado 5 de julio. Si bien sus padres confirmaron que no tienen el diagnóstico confirmado, aseguran que se trata de APLV.

Pero, ¿qué es la APLV? Se trata de una alergia a la leche de vaca, considerada una de las más comunes en lactantes y niños pequeños. Se trata de una reacción exagerada del sistema inmunitario ante una o más proteínas que contiene la leche de vaca.

En una entrevista que le concedió a Intrusos, por América TV, la modelo indicó: "Esta alergia, que tiene diferentes grados, no es la intolerancia a la lactosa, sino a la proteína de la leche". Además, mencionó las complicaciones que encuentra a la hora de cuidar a su pequeña hija: "Por ejemplo, agarro un paquete de galletitas ¡y no sabés la cantidad de cosas que tenés que descifrar de los ingredientes! Yo no puedo consumir ni leche ni soja, pero tampoco puedo consumir ni trazas de leche, ni trazas de soja. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier alimento que fue hecho en la misma planta que una galletita de queso tiene contaminación cruzada y eso a mi hija la afecta".

Por otra parte, Cháves señaló que hay una agrupación que viene luchando para tratar de sacar una ley para que haya alimentos específicos que no compliquen la salud de aquellos que sufren de APLV: "Hay todo un tema con una ley, que ahora ingresó en Senadores y Diputados, que necesita ser tratada, que es la del etiquetado de los alimentos, para que todos sepamos lo que comemos".

"Específicamente yo, que estoy con una dieta estricta para amamantar a Filipa, necesito saber qué es lo que estoy consumiendo. Hay toda una movida de madres, un laburo, para que se pueda sancionar la ley, ¡que no es tan difícil! En otros países hay hasta un menú de APLV… Esta etiqueta puede salvar un montón de vidas", añadió la reconocida conductora y pareja del productor.

Cuáles son los síntomas del APLV: