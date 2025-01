¿Qué maniobra está prohibida en la ruta y muchos la hacen sin saber?

Una maniobra que no se aconseja hacer y más si no se conoce la zona.

Por la presencia de las vacaciones de verano se incrementó el caudal de autos que circulan en la rutas que recorren a la Argentina a lo largo y a lo ancho, pero no todos saben comportarse y ejecutan decisiones que no se encuentran recomendadas en las escuelas de manejo. Hay una maniobra bastante particular que se observa con gran frecuencia y que en caso de salir mal puede representar un gran problema.

Muchas veces para evitar el tráfico, las personas dicen cambiar de dirección en pleno viaje y optar por un camino secundario que les permita llegar más rápido al destino que se están dirigiendo. En determinados puntos de las carreteras esto es posible llevarlo a cabo, debido a que la ruta lo permite porque cuenta con señalizaciones que habilitan a la acción.

Una maniobra que no se aconseja hacer y más si no se conoce la zona.

"Quiero ver como se queda enterrado. Qué bien, ja, ja, ja, ahí lo tenés. Mirá lo que se le ocurre hacer. ¿Y ahora que vas a hacer?", expresó la persona que estaba filmando un cambio de carril en algún punto de la Patagonia. Este último es un detalle clave que el conductor ignoró porque al haber nieve sobre el terreno no es recomendable circular por caminos de tierra y con vehículos que no se encuentran aptos.

El video permite apreciar que la decisión de evitar el embotellamiento, que fue producto de unos cables caídos en la ruta, le costó al conductor un pérdida de tiempo superior. Es notorio como las ruedas del auto quedaron atrapadas y no podían salir del barro. Algo que demandó un llamado a una grúa o a la buena voluntad de otra persona que esté observe la situación.

¿Por qué no se aconseja seguir todas las indicaciones del GPS y cuál es el error más común?

El GPS es una de las herramientas que más beneficios les entrega a los conductores al momento de desplazarse por zonas que son pocas conocidas o encontrar un atajo en caso de que haya un camino bloqueado. Aunque no siempre se obtienen resultados positivos. Esto es producto de que la tecnología dispone de un margen de error que debe considerarse.

Una maniobra que no se aconseja hacer y más si no se conoce la zona.

“Se equivocó al tomar la calle paralela a la estación e ingresó a la vía tercera de la parada ferroviaria, quedando encallado en la piedra balasto”, expresó hace unos meses un vecino de la localidad de Merlo al ver que un conductor de un camión terminó atrapado en la vías del tren. Si bien, no se registró ningún accidente, el siniestro expuso que la aplicación puede presentar fallos.

Para reducir la presencia de contratiempos indeseados es aconsejable mantener al GPS actualizado a su última versión, porque puede ser de gran utilidad para la información sobre rutas. También es necesario preguntarle a los vecinos de la zona si se están desplazando de forma correcta en caso de estar en un lugar desconocido. Esto último evitará accidentes.