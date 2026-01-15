El príncipe Enrique y Elton John se enfrentan al Daily Mail

Foto de archivo del príncipe Enrique en Canadá

El príncipe Enrique de Inglaterra, ‍el cantante Elton John y otras cinco personalidades comienzan el lunes un juicio contra el Daily Mail en el Tribunal Superior de Londres.

Aquí están los detalles:

¿QUIÉN DEMANDA?

Enrique, hijo menor del rey Carlos de Inglaterra y Duque de Sussex, la leyenda de la música ‍Elton John, su marido, David Furnish, las actrices Liz Hurley ⁠y Sadie Frost, la activista Doreen Lawrence y el exlegislador británico Simon Hughes han demandado a Associated Newspapers Limited alegando recopilación ilegal de información.

En octubre de 2020 presentaron la demanda ante el Tribunal Superior contra Associated, editora del Daily Mail, el Mail on Sunday y MailOnline.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CASO?

Los siete demandantes afirman que los periodistas que trabajaban en sus medios encargaron a investigadores privados una serie de actos ilegales entre 1993 y 2011.

Entre ellos, piratear los mensajes de voz de sus teléfonos móviles, pinchar sus teléfonos fijos y obtener información confidencial, como datos de vuelos e historiales médicos, mediante engaño, lo que se conoce como "blagging".

Entre los implicados figuran algunos periodistas de alto nivel, actuales y anteriores, incluidos redactores jefe.

Associated niega todas las acusaciones y las califica de "calumnias absurdas".

¿QUÉ HA OCURRIDO HASTA AHORA?

Se han celebrado numerosas vistas, con discusiones a menudo acaloradas: en primer lugar, para decidir si el caso ‌debía seguir adelante y, a continuación, qué alegaciones podía y debía considerar el tribunal.

En noviembre de 2023, el juez ⁠Matthew Nicklin dictaminó que el caso debía ir a juicio, rechazando el argumento ⁠de Associated de que debía desestimarse porque se había presentado fuera de un plazo de seis años.

Al año siguiente, el gobierno británico autorizó al equipo de abogados de los demandantes a utilizar los documentos presentados en una investigación pública sobre las normas de la prensa realizada entre 2011 ‍y 2012, a raíz de la indignación pública por las revelaciones de pirateo telefónico por parte de periodistas del News of the World, propiedad de Rupert Murdoch.

Sin embargo, Nicklin dictaminó en octubre que los abogados de Enrique no ⁠podían utilizar alegaciones sobre Catalina, la princesa de Gales y esposa de ‌su hermano mayor, el príncipe Guillermo, como parte de su caso, y rechazó muchas de sus solicitudes.

A los demandantes también se les han retirado partes más amplias de su demanda, referidas al pirateo telefónico en otros medios de comunicación.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL JUICIO?

Enrique y todos los demás demandantes comparecerán para declarar y se enfrentarán a las preguntas de los abogados de ANL. Es probable que John y su marido declaren a distancia.

Enrique comparecerá por segunda vez en un banquillo de testigos, después de haberse convertido en el primer miembro de la realeza en hacerlo ‌en más de 130 ‌años durante su exitoso juicio por secuestro telefónico contra el editor del periódico Daily Mirror en junio de 2023.

Entre las personas que comparecerán para testificar a favor de ANL se encuentran antiguos y actuales directores, periodistas de alto nivel y, sobre todo, Paul Dacre, antiguo director del Mail y actual redactor jefe de DMG Media, la rama editorial del Daily Mail and General Trust.

Está previsto que sea su testigo inicial, ya que los abogados de Associated dijeron que primero enviarían a figuras de alto ​nivel "por encima de todo".

¿CUÁLES SERÁN LAS CUESTIONES CLAVE?

Nicklin ha dejado claro a lo largo de las audiencias preliminares que el juicio debe centrarse únicamente en una serie de artículos específicos que, según los demandantes, se basaron en información obtenida ilegalmente, y no debe convertirse en una segunda investigación pública de gran alcance sobre el comportamiento de los periódicos.

El abogado de los demandantes es David Sherborne, que ha representado a Enrique en otros casos y fue uno de los abogados más destacados en la investigación pública.

Tendrá que convencer a Nicklin de que Associated utilizó medios ilegales para conseguir historias sobre Enrique, John y los demás.

El equipo de Associated argumentará que los informes se obtuvieron legítimamente y que no se pagó a detectives privados para que piratearan teléfonos, como alegan ‍los demandantes.

Associated considera que todo el caso ha sido fabricado por opositores a la prensa, entre ellos el actor Hugh Grant, el fallecido jefe de la Fórmula Uno Max Mosley, y otras personalidades.

Dicen que el "plan del Daily Mail" se urdió años antes, lo que significa que algunas de las demandas deberían fracasar por prescripción.

Uno de los factores clave será cómo valore el juez las declaraciones de uno de los testigos clave, el investigador privado Gavin Burrows, que ocupa un lugar central en muchas de las acusaciones.

En agosto de 2021 prestó declaración como testigo ante el equipo jurídico de los demandantes, afirmando ​que su trabajo para Associated había incluido la colocación de micrófonos ocultos en teléfonos fijos.

Pero desde entonces ha proporcionado más declaraciones a los abogados de Associated, negando estas afirmaciones y diciendo que creía que la declaración dada a los abogados de Harry había sido "preparada por otros sin mi conocimiento", era "sustancialmente falsa", y ​que su firma había sido falsificada.

¿PODRÍA EVITARSE UN JUICIO?

En enero, Enrique llegó a un acuerdo en un pleito contra el grupo periodístico británico de Rupert Murdoch (NGN) justo cuando iba a comenzar un juicio de 10 semanas.

Obtuvo una disculpa del grupo y el reconocimiento, por primera ⁠vez, de que los investigadores privados que trabajaban para el diario The Sun habían actuado ilegalmente.

NGN ya había pagado millones a unas 1.000 víctimas de pirateo telefónico por las actividades de su extinto News of the World.

Sin embargo, un acuerdo similar sería más complicado para Associated, ya que siempre ha declarado que sus medios no han estado implicadas en ninguna actividad ilegal de recopilación de noticias.

(Reportaje de Michael Holden; Editado en español por Natalia Ramos)