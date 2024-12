¿Por qué se recomienda usar ropa interior amarilla para año nuevo y qué beneficio trae?

Por qué debe usarse ropa amarilla en Año Nuevo

La cultura popular se encuentra llena relatos que exponen diferentes rituales que deben realizarse en fechas muy determinadas para que se cumplan ciertos deseos. En el caso del Año Nuevo, se le recomienda a las personas hacer uso de ropa interior de color amarillo, debido a que traerá una gran mejora en un aspecto más que sobresaliente de su vida.

El boca a boca permite que algunas tradiciones se mantengan vivas con el paso de los años, pero que pocos puedan conocer su verdadero origen. Esto se encuentra perfectamente relacionado con la recomendación de comprar ropa interior de un color determinado para celebrar el cambio de calendario. Un relato muy presente en varios países de Sudamérica y que se transmite de generación en generación.

"Necesito saber todos los rituales que se hacen para año nuevo, todos. Amor, dinero, éxito, trabajo, salud. Todos.", expresó Camialunat, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En los comentarios, se puede apreciar que una persona le recomendó que haga uso de un tipo de prenda muy particular y que solo algunos deben tener en sus hogares. "Ropa interior amarilla: riqueza", señaló CBastian C. A diferencia de lo que sucede en ciertos ámbitos, este color se encuentra asociado con la llegada de noticias favorables para que el dinero nunca falte en la familia. Algo que muchos pretenden usar para mejorar su calidad de vida como también pagar deudas.

En muchas culturas, la presencia del amarillo se vincula con la prosperidad, la riqueza y la abundancia financiera. De esta manera, el hecho de usar una ropa interior de este color, se está manifestando algo muy personal. Mientras que en el teatro hay una tradición que no se recomienda este color porque es portador de malas noticias. Aunque siempre la decisión final es de la personas, que deberán elegir entre creer o no.

Por qué se usa bombacha rosa en Año Nuevo

Así como se hace uso de ropa interior de amarilla para atraer riqueza en el nuevo año, aquella que tiene un color rosa se encuentra vinculada con otro aspecto de la vida de las personas. En lo que respecta a la Argentina, se recomienda que la prenda a utilizarse no debe haberse usado durante el calendario que se despide.

Hay culturas que asocian el uso de bombacha rosa con la llegada del amor y de 12 meses con cierta suavidad en la vida, que se vincula con la ausencia de noticias negativas. Hay relatos que señalan que este ritual debe contar con una preparación de una semana, debido a que la prenda tiene que ser regalada en Navidad y su uso es exclusivo para la noche del 31 de diciembre.