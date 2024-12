¿Por qué se recomienda usar ropa blanca en Año Nuevo y cómo nació la tradición?

Por qué se usa ropa blanca en Año Nuevo

Hay diferentes tradiciones que se deben aplicar en momentos muy particulares del calendario y una de ellas se vincula con la llegada del Año Nuevo, debido a que las personas tienen que portar vestimenta blanca. Este tono de ropa se encuentra vinculado con un significado que muy pocos conocen su origen, pero que repiten con el fin de tener buena suerte.

El vestuario para las fiestas de fin de año no es un problema menor, y muchas personas se toman varios días para definir la mejor combinación que les permita lucirse en la cena. Aunque hay una tradición que recomienda hacer uso de prendas con un solo tono como es el blanco. Algo que para todos no es muy cómodo porque tiende a ensuciarse bastante rápido y es difícil de limpiar.

"Las que usé para Año Nuevo porque me encanta la ropa blanca", manifestó Tensionados, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la fotografía, se puede apreciar que su look está compuesto de una camisa, saco, pantalón de vestir y botas de color blanco. Lo único distinto fue una cadena negra que usaba como decoración sobre su cuello.

Se trata de una tradición popular que le recomienda a las personas vestirse de blanco porque este color se encuentra relacionado con la pureza, la paz y la renovación de las energías. No hay un origen cierto, debido a que son varias las culturas en diferentes puntos del planeta que hacen uso de esta forma de vestir cuando se produce el recambio de calendario. En Brasil se expresa una relación con Yemayá, la diosa del mar, que se la venera con ofrendas para que traiga armonía.

Dónde pasar Año Nuevo 2025: 3 lugares increíbles para ir a cenar

Hay familias que deciden recibir el nuevo año de una manera distinta y asisten a restaurantes para celebrarlo en compañía de otras personas. No son muchos los lugares que se encuentran abiertos en la noche del 31 de diciembre para festejar el cambio de calendario. En algunos casos, se recomienda hacer una reserva para asegurar un asiento.

1. Sofitel Buenos Aires: se ubica en Recoleta, dispone de tres opciones de comida, postre y cerca de la media noche se arma un fiesta en Felicia Bar. Tiene un costo de $ 225.000 para adultos y $ 185.000 para menores.

2. Enero en Costanera: ubicado en la Costanera Sur, dispone de un menú muy variado, además de ofrecer de un servicio de bar y un evento de música con cuarteto cubano. Tiene un costo de U$S 150 para adultos y U$S 70 para menores.

3. Sheraton Buenos Aires Hotel: en Buono Italian Kitchen, se ofrece un menú que es considerado un lujo y enfocado en lo mejor de la comida italiana.