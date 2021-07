La muerte que golpea a Ronnie Arias: "Tuvo un derrame cerebral"

El conductor de radio recordó una dura pérdida que sufrió a principio de año.

Ronnie Arias sufrió la muerte de su hermana de 56 años en enero por un derrame cerebral. El presentador de radio y televisión contó detalles sobre lo que vivió en los últimos meses en el programa Implacables de El Nueve.

"Tuvo un derrame cerebral, levantó su celular para sacar una foto en los Lagos del Sur y nunca más la recuperamos", recordó el conductor visiblemente afligido. Sin embargo, más allá del lamento por la irreparable pérdida, señaló que el "regalo más importante" que su hermana le dejó fue su sobrino de 21 años.

Ronnie Arias no tiene hijos, pero ahora pasa mucho tiempo con su sobrino. Sobre su relación, contó: “La vida me lo encajó solo, porque ahora tengo a mi sobrino que es mitad padre y mitad hijo. Nos vamos compensando, él me cuida de las chocheras y yo lo cuido de las adolescencias".

Además, ante la pregunta sobre si le gustaría alquilar un vientre para ser padre, comentó riéndose: “Para la subrogación de vientres hay que ser millonario y yo soy un laburante, entonces no puedo”.

Más allá de la trágica muerte, el conductor radial reveló que donaron los órganos de su hermana y aseguró que "la vida sigue y es muy importante que todos tengan en cuenta que se puede seguir viviendo a través de eso". Ejemplificó con que "los ojos que pueden seguir viendo por los ojos de otras personas que nunca vieron". "Ella no se enteró de nada", concluyó sobre su hermana.