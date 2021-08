Una histórica actriz argentina reveló su romance con Rodrigo

Una exvedette recordó que estuvo de novia con el popular cantante cordobés de cuarteto hace ya varios años. "Salí tres meses con él", detalló.

A más de dos décadas de su muerte, Rodrigo Bueno sigue siendo noticia en la Argentina y ahora la que se refirió al "Potro" fue Graciela Alfano, quien reveló su romance con la estrella cordobesa del cuarteto nacional. "Salí tres meses con él", reveló la actriz, modelo y exvedette de 68 años.

Durante la entrevista con Nosotros a la mañana, por El Trece, "Grace" observó una imagen que emitieron en el programa y repasó: “Esa foto fue en el 2000, cuando hizo 13 Lunas Park, que estaba vestido de boxeador. Recuerdo que una vez lo fui a visitar y me dijo ‘salí al escenario y bailás conmigo’. Yo no quería porque las fans me iban a tirar tomates... Entonces salió y dijo ‘quiero que la aplaudan lo mejor que puedan a mi amiga Graciela Alfano’, y fue una ovación. Este hombre era una máquina”.

Si bien murió a los 27 años, al "Potro" Rodrigo le alcanzó para transformarse en una de las grandes referencias históricas de su género y Alfano opinó al respecto: “Vivió poco, pero era un petardo su vida... Llegaba y se morfaba todo, no era un pibe que hacia la plancha”.

Sin embargo, su discurso fue interrumpido por una pregunta íntima: “¿Vos estuviste con él?”, la consultó la panelista Sandra Borghi en el ciclo que habitualmente conduce Joaquín "Pollo" Álvarez. Entonces, lejos de hacerse la misteriosa, la expareja de Matías Alé confirmó un rumor que siempre circuló en torno al tema. “Salí tres meses, él tenía 27 y yo 47. Mejor dicho 20 con 27 de experiencia”, se corrigió a sí misma la invitada entre risas.

“¿Estabas sola?”, le repreguntaron, aunque allí "Grace" sí se hizo la desentendida: “No me acuerdo, la fidelidad no es mi fuerte... Y cuando estaba sola no era que sólo estaba con uno. Yo soy gauchita, abro mi corazón”, aseguró ante la incredulidad de los presentes en el estudio del canal.

“Yo vengo a patear tableros y a sacar caretas... Verse erótico, querible y deseable es un trabajo que hay que hacer. Yo he dicho que a mí me gustan los tríos y todos se me quedan mirando. Todo lo que pasa dentro de un ámbito privado con el consentimiento de las personas es viable”, profundizó ella.

“Yo estoy muy moderna, yo soy pandennial. Si puedo, siempre voy un poquito más adelante", señaló Alfano, que dijo que "el trío puede ser cualquier género: yo y dos mujeres, yo y dos hombres, yo y un hombre y una mujer, yo y un hombre y un trans...".

Y completó: "A la gente no la define lo que tiene entre las piernas, sino la persona”.