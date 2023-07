Papelón de un ladrón en Córdoba: robó un par de zapatillas, lo escracharon y su papá lo obligó a devolverlas

Un joven protagonizó un papelón al tener que volver a la tienda donde robó. El cordobés fue obligado a devolver su botín.

Un joven cordobés robó un par de zapatillas en un concurrido local y una amenaza de los dueños de la tienda en sus redes sociales hizo que el ladrón diera marcha atrás en su plan. Las cámaras del establecimiento lograron captar el rostro del delincuente y de esa manera el hombre cedió ante el miedo de ser expuesto.

Día a día se escucha en radio y televisión noticias sobre robos a locales de indumentaria en diferentes ciudades del país. A pesar de esta realidad, este caso tuvo la peculiaridad de que terminó de manera favorable para los dueños del local, quienes lograron recuperar su mercadería.

El ladrón había ido al local varias veces y preguntó por las zapatillas pero nunca se las llevó. Un día, cuando el negocio estaba muy concurrido, el joven aprovechó y se llevó el par de calzado sin que la empleada que atendía se diera cuenta. Al tiempo, en las historias de Instagram de la cuenta del local se pudo ver el video don la cara del joven tapada y la inscripción: "Lo invitamos a que se llegue al negocio a devolverlas. Mañana si no devuelve las zapatillas se sube bien la foto clara del rostro. La ciudad es chica y nos conocemos todos".

Ante esa presión el joven decidió volver al local acompañado por su padre y devolver el par de zapatillas que había robado. "Pasé una situación fea porque justo se me había llenado el local, había mucha gente, y en el medio de todo eso, cuando me doy cuenta, no estaban más las zapatillas", comentó Jésica, la empleada que atendía en el local Modo Diablo el día del robo. Y agregó: "Había entrado un chico ya varias veces preguntando cuánto salían, si tenía su talle, y aprovechó que estaba lleno de gente- es más, yo tenía la puerta cerrada del local porque tenía miedo que me robaran algo- y pasó. El chico abrió la puerta, se hizo el que miraba, abrió la puerta y sacó las zapatillas, salió corriendo", en diálogo con Carlos Paz Vivo.

El consejo de la vendedora al ladrón

"Agradecemos a esa movida. El chico ya entregó las zapatillas y están intactas. Vino con su padre y disculpas, así que fue una situación fea y espero no se vuelva a repetir", concluyó su descargo la comerciante. La joven aconsejó a los jóvenes que comenten ese tipo de delitos que busquen una manera de salir de sus situaciones sin perjudicar a los demás.