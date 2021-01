Esta mañana, Roberto Navarro sorprendió a miles de oyentes a través del programa de radio de El Destape. En medio del repaso de las noticias más importantes del día, el periodista recordó una increíble anécdota en la que dejó muy mal parado al panelista de ESPN Diego Latorre: dio detalles sobre cómo fue el partido de fútbol en el que su equipo le ganó 7-1.

En la transmisión del programa Navarro 2023, emitido por FM 107.3, Navarro recibió un mensaje en el celular y expresó: "Me llega un mensaje de un amigo que está escuchando y me dice: '¿Te acordás cuando le ganamos al seleccionado de country de Latorre?'".

Inmediatamente después, el conductor se animó a contar la anécdota en la que humilló al ex futbolista de Boca y Racing: "Latorre jugaba en un seleccionado de country, y nosotros éramos Talar Unido. Se armó un partido, y fuimos al country. Nosotros, te imaginás, no nos querían ni dejar entrar al country. Ganamos 7 a 1".

Asimismo, Navarro explicó que uno de los jugadores que integraba su equipo fue un verdadero fenómeno en la cancha: "Soy un convencido que en cada pueblo hay un Maradona o un Messi. Que después por distintas circunstancias no llegan, porque los Maradona y los Messi no sólo son hábiles. Son laburadores, obsesivos. Una dosis de suerte. El nuestro era el nene de Márquez".

"Tenía una casa en el country, pero era amigo nuestro. Cuando tenía 16 años, Di Stéfano se lo llevó a la Juve. El tipo era un Maradona. Pero en los primeros partidos tuvo una lesión terrible, lo operaron y le redujeron la pierna, por lo cual no pudo jugar más al fútbol", agregó el conductor, en referencia al crack que integró su equipo.

Para colmo, y de acuerdo a lo que expuso Navarro, Gambeta, también de pasado en la Selección Argentina, no pudo hacer absolutamente nada a lo largo del partido: "Y ahora me recuerda mi amigo, que le hicimos 7. Latorre no la vio, y eso que era un gran jugador".