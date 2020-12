Se reveló el futuro de Robertito Funes tras dejar C5N

El conductor Roberto Funes Ugarte sorprendió a todos cuando anunció su salida de Sobredosis de TV en C5N. Ahora, se conoció que hará el periodista en otra pantalla de la televisión argentina.

Días atrás, Funes Ugarte concretó su salida del programa heredero de TVR y, si bien en la señal de noticias tienen planes para él, su futuro parece alejado de C5N. El también movilero tiene su 2021 ya organizado entre otras dos señales.

Por un lado, seguirá formando parte de Telefe con sus segmentos especiales en los noticieros, como Taxife. Mientras que su ciclo en la TV Pública ocupará el horario central de la pantalla debido al éxito que tuvo en los últimos meses.

Según reveló el periodista Pablo Montagna, desde enero Quien sabe más de Argentina, el programa de entretenimiento que encabeza Robertito pasará al segmento entre las 21 y las 22. Durante la tarde, el ciclo se convirtió en uno de los programas con mejores números de la TVP, con un promedio de 0,5 puntos de rating.

La despedida de Robertito

El periodista Robertito Funes Ugarte se despidió de Sobredosis de TV por "situaciones personales" y habló de la "poca comodidad" que tuvo durante la última etapa.

Sobre el final de la emisión, Robertito se tomó un par de minutos y habló al respecto en compañía de Luciana Rubinska. "Es mi último programa, yo he decidido no seguir por cuestiones personales y porque para mí hay ciclos que se cumplen y cuando se cumplen, se cumplen. El coronavirus y todo lo que hemos pasado este año me hizo ver y sentir que yo ya cumplí mi etapa en este programa, por lo menos", aseguró.

Además, el periodista agradeció a sus compañeros, a los dueños del canal y a los gerentes. "Nunca me dijeron 'no digas esto' o 'decí lo otro', yo soy absolutamente libre de decir todo lo que pensaba. Pensando distinto muchas veces se me ha respetado", sostuvo. También dio las gracias "a la gente, que ha pesar de que me han dicho de todo, cosas buenas y cosas malas, todo se ha recibido con esta cara", agregó.