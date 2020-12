El periodista Robertito Funes Ugarte se despidió de Sobredosis de TV por "situaciones personales" y habló de la "poca comodidad" que tuvo durante la última etapa.

La despedida de Funes Ugarte se había anticipado días atrás, pero aún faltaba la palabra del conductor, quien aprovechó la última emisión en vivo del ciclo heredero de TVR para explicar los motivos de su decisión.

Sobre el final de la emisión, Robertito se tomó un par de minutos y habló al respecto en compañía de Luciana Rubinska. "Es mi último programa, yo he decidido no seguir por cuestiones personales y porque para mí hay ciclos que se cumplen y cuando se cumplen, se cumplen. El coronavirus y todo lo que hemos pasado este año me hizo ver y sentir que yo ya cumplí mi etapa en este programa, por lo menos", aseguró.

Además, el periodista agradeció a sus compañeros, a los dueños del canal y a los gerentes. "Nunca me dijeron 'no digas esto' o 'decí lo otro', yo soy absolutamente libre de decir todo lo que pensaba. Pensando distinto muchas veces se me ha respetado", sostuvo. También dio las gracias "a la gente, que ha pesar de que me han dicho de todo, cosas buenas y cosas malas, todo se ha recibido con esta cara", agregó.

Uno de los motivos que se deslizó sobre su salida del programa fue la disonancia de Robertito con la línea política del programa, un tema que el periodista no esquivo en su despedida. "Para mí fueron cuatro años divinos estando aquí, se tornaron en la última etapa algo complicados por situaciones personales de poca comodidad conmigo mismo", indicó el propio Funes Ugarte.

Por su parte, Rubinska también le dedicó algunas palabras a su compañero, con el que compartió dos años en Sobredosis de TV. "Te quiero mucho, te voy a extrañar, para mí sos parte de Sobredosis de TV. Te quiero, lo sabés, para mí fueron dos años divinos al lado tuyo", afirmó.

Robertito fue la figura más constante del ciclo desde que TVR desembarcó en C5N durante 2007. Si bien la dupla de conductores inició con Migue Granados y Horacio Embón, al poco tiempo Funes Ugarte reemplazó al humorista. Luego siguió junto a Mariela Fernández y más tarde, junto a Pablo Camaití. Desde 2019, el programa se renovó con el cambio de nombre y Rubinska fue su pareja desde ese momento.

El abandono de Sobredosis de TV también levantó sospechas sobre el futuro de Robertito. En los pasillos se asegura que el periodista podría dejar por completo C5N. Además de la señal de noticias, el periodista también es parte de Telefe y la Televisión Pública.