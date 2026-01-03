Este 3 de enero de 2026 ocurre la primera Luna Llena del año, llamada Luna de Lobo. Según quienes creen en cuestiones esotéricas, es un momento ideal para hacer un ritual y manifestar abundancia y éxito para este año.
Desde tiempos antiguos, este evento se asocia con la fuerza interior, la protección y el renacer de nuevos ciclos. Además, este año hay una Superluna, ya que nuestro satélite se encontrará más cerca de la Tierra de lo habitual, viéndose más grande y brillante.
Esta combinación convierte a la noche del 3 de enero en un momento ideal para bajar un cambio, mirar hacia adentro y definir con claridad qué queremos atraer durante los próximos meses.
Por esta razón, este ritual, que es muy sencillo de realizar, es ideal para manifestar un 2026 repleto de estabilidad, crecimiento personal y abundancia en todo lo que te propongas.
Ritual del 3 de enero de 2026 para hacer en Luna Llena
Materiales
-
Una vela blanca (para claridad) o dorada (para prosperidad).
-
Una hoja de papel y una lapicera.
-
Un recipiente de vidrio con agua.
-
Un lugar tranquilo donde no tengas interrupciones.
Paso a paso
-
Primero, buscá un espacio donde puedas estar en calma, idealmente cerca de una ventana o en un sitio donde sientas la presencia de la Luna.
-
Prendé la vela usando fósforos y tomate unos minutos para respirar profundamente. Inhalá y exhalá tres veces de forma lenta, soltando tensiones y dejando atrás lo que ya no querés cargar de 2025.
-
Luego, en la hoja de papel, escribí con claridad aquello que querés atraer este año. Puede ser prosperidad económica, nuevas oportunidades, bienestar o equilibrio emocional. Es importante que lo redactes en tiempo presente, como si ya fuera una realidad.
-
Después, cerrá los ojos y visualizá esas metas cumplidas. Tratá de sentir la emoción que te generaría haberlas alcanzado: tranquilidad, alegría, alivio o entusiasmo.
-
Agradecé en voz alta o en silencio por lo que ya tenés y por lo que está por llegar.
-
Por último, colocá el papel debajo del recipiente con agua y dejá que la vela se consuma de forma segura. Al día siguiente, podés usar esa agua para regar una planta.