Ritual de Luna Llena para este 3 de enero: para tener abundancia y éxito este 2026.

Este 3 de enero de 2026 ocurre la primera Luna Llena del año, llamada Luna de Lobo. Según quienes creen en cuestiones esotéricas, es un momento ideal para hacer un ritual y manifestar abundancia y éxito para este año.

Desde tiempos antiguos, este evento se asocia con la fuerza interior, la protección y el renacer de nuevos ciclos. Además, este año hay una Superluna, ya que nuestro satélite se encontrará más cerca de la Tierra de lo habitual, viéndose más grande y brillante.

Esta combinación convierte a la noche del 3 de enero en un momento ideal para bajar un cambio, mirar hacia adentro y definir con claridad qué queremos atraer durante los próximos meses.

Por esta razón, este ritual, que es muy sencillo de realizar, es ideal para manifestar un 2026 repleto de estabilidad, crecimiento personal y abundancia en todo lo que te propongas.

Ritual del 3 de enero de 2026 para hacer en Luna Llena

Materiales

Una vela blanca (para claridad) o dorada (para prosperidad).

Una hoja de papel y una lapicera.

Un recipiente de vidrio con agua.

Un lugar tranquilo donde no tengas interrupciones.

Paso a paso