¿Papá Noel o papá Pitufo?: las desopilantes comparaciones por el nuevo look de Ricky Martin El reconocido cantante se mostró con la barba completamente blanca y llamó la atención de los internautas, que no se tomaron muy bien el cambio de look.

12 de febrero, 2021 | 12.16 El nuevo look con barba blanca de Ricky Martin. Ricky Martin irrumpió en sus redes con un radical cambio de look y llamó la atención de todos sus seguidores: el reconocido cantante se tiñó su barba y ahora es completamente blanca. Como era de esperar, Ricky recibió cientos de comentarios, tanto positivos como negativos de su nuevo look, y también se ganó algunos divertidos memes. Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda Naturalmente, el músico lleva su barba color castaño desde hace años, hasta que hace algunos días decidió decolorársela y la mantuvo en un tono rubio platinado. Pero en su última foto parece que fue por más y decidió aclarárselo varios tonos. "Hey tu!!! Mucho ánimo. SiSi si, a ti. Sonríe", escribió el cantante en el posteo para mostrar su aspecto. Rápidamente, la foto cosechó cientos de miles de likes y su nombre se convirtió en tendencia en Twitter por este sorprendente cambio. MÁS INFO Griselda Siciliani Griselda Siciliani habló sobre la relación con Adrián Suar Los usuarios de la red del pajarito se encargaron de encontrar los parecidos a Ricky con esta barba blanca que simulan canas. Papá Noel, Papá Pitufo y Jorge Rial fueron algunos de los más mencionados. A pesar de algunas burlas por el jugado cambio de estilo, muchas personas destacaron el hecho de que al cantante cualquier cosa que se hiciera, le quedaría bien y que así lo demostró con esta nueva barba. Los memes por el nuevo look de Ricky Martin TWITTER

