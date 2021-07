La Voz Argentina: el participante que hizo emocionar a Ricardo Montaner

Tomás Barrientos dejó sin palabras a Ricardo Montaner con su versión de "Seminare" en La Voz Argentina.

Este domingo 25 de julio, La Voz Argentina le dio la bienvenida a un nuevo integrante a su equipo. Se trata de Tomás Barrientos, un joven de 22 años nacido en San Gregorio, Santa Fe. Como todas las noches que el reality show de Telefé es emitido, los televidentes se encargan de que los más destacados de la noche se conviertan en tendencia en las redes sociales y ésta no fue la excepción.

Apenas Tomás se subió al escenario a cantar Seminare, canción de la banda de rock Serú Girán, los cuatro jurados manifestaron su interés. A los pocos segundos, Soledad Pastorutti, más conocida como “La Sole”, comenzó a tararear la letra de la canción y no se contuvo en expresar: “Qué buen tema, eh”. Los primeros en tocar el botón fueron Mau y Ricky, que además, se pararon de pie. A los pocos minutos, todos ya estaban dados vuelta y levantados de sus respectivos asientos.

“Tomás, te voy a decir algo antes que nada. Más allá de cómo cantas, la emoción que te vi cuando todos volteamos, de eso se trata. De que uno no pierda la habilidad de asombrarse”, expresó Mau. “A mí me conmovió mucho porque se notan tus ganas de estar aquí. Se te nota en la voz que naciste para cantar, tú no naciste para otra cosa. No existe un plan B en tu vida”, añadió.

En medio de su exaltación, Lali Espósito coincidió con sus compañeros y le propuso que, por lo “viva” que es la energía de su voz, sería una buena idea probar con un ritmo más pop. Por su parte, “La Sole” destacó la perseverancia que requiere para las personas nacidas en las afueras de la ciudad llegar a una instancia como aquella.

No pasó mucho tiempo hasta que, como en casi todas las ediciones, los integrantes del jurado comenzaron a pelearse por quién se quedaba con Tomás en su equipo. Por último, Ricardo Montaner le dijo en su devolución que “la lágrima” que él tiene naturalmente “no te lo ganas en ningún concurso, no se aprende en ningún lado, eso se tiene o no se tiene”.

“Te puedo asegurar que tú vas a estar entre los participantes más importantes de La Voz”, le reveló. En su discurso, el artista contó que estar ahí siempre había sido un sueño para él desde que era chico, y a pesar de que todos son muy talentosos, elegía irse con Ricardo.

El pedido de Lali Espósito

Aunque este no fue el caso, esta misma semana, la exestrella de Casi Ángeles manifestó un reclamo en nombre de todos sus compañeros de elenco. Después de leer varios comentarios en las redes sociales de varios televidentes indignados cuando uno de ellos no se da vuelta ante la presencia de un participante, Lali explicó el por qué de esto.

“La cantidad de gente que nos putea cuando no nos damos vuelta por alguien es mucha. Pero, lo que pasa es que ustedes ven el programa editado, aunque obvio que todos los que estuvieron en casting salen al aire y cantan”, comenzó. “Son como doscientos, entonces de pronto, cuando tenés que elegir solo veinticuatro, tenés que empezar a pensar en qué equipo querés tener finalmente”, continuó.

En particular, el estilo al que Lali aspira es al que dedica: al pop. Sin embargo, admitió que a veces hacen algunas excepciones, más allá de que los participantes no encajen con el estilo buscado por cada uno: “También buscamos ir armando un equipo que tenga que ver con lo que nosotros transmitimos como artistas y gente que sabés que podés ayudar en algo”.