Nintendo desdoblará acciones y prevé una caída de las ventas de consolas Switch del 9%

La compañía japonesa Nintendo Co Ltd anunció el martes un desdoblamiento de acciones 10-1 a partir del 1 de octubre, una medida largamente solicitada que pretende mejorar la liquidez de las acciones del fabricante de videojuegos.

El anuncio sorpresa se produjo cuando Nintendo dijo que espera vender 21 millones de consolas de videojuegos Switch en el año fiscal que comenzó el 1 de abril, un 9% menos en comparación con el año anterior y la segunda caída anual, ya que la compañía lidia con la escasez de componentes.

La escasez de componentes ha continuado en este año y no es posible decir cuándo terminará, dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Fukurawa, en una conferencia de prensa.

La demanda de la Switch, en su sexto año en el mercado, se ha visto impulsada por el lanzamiento en noviembre de un modelo con pantalla OLED, de la que ha vendido 5,8 millones de unidades hasta marzo, pero el dispositivo mejorado sigue escaseando.

El desdoblamiento o "split" de la empresa con sede en Kioto ocurre mientras una serie de empresas tecnológicas, como Amazon.com Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc, han realizado movimientos similares en los últimos meses.

Estas divisiones suelen considerarse positivas para el precio de las acciones de las empresas, ya que el menor coste las hace más accesibles para algunos inversores. Las acciones de Nintendo han subido un 5% en lo que va de año y han cerrado planas antes del anuncio de sus resultados.

Nintendo vendió 23,06 millones de consolas Switch en el año terminado en marzo. Esto se compara con la previsión de 23 millones que hizo en febrero.

Nintendo, que depende de los títulos propios para impulsar las ventas de juegos, espera vender 210 millones de unidades de software este año, por debajo de los 235 millones del año pasado.

La compañía tiene una sólida cartera de proyectos a pesar del retraso de la secuela de "Legend of Zelda: Breath of the Wild" hasta la primavera de 2023, con próximos títulos este año como "Splatoon 3".

Con información de Reuters