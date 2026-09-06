Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 6 de septiembre

¿Qué significa el Color del Cartón?

Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos un detalle que suele pasar desapercibido: el color del cartón del Telekino no es casual. Cada domingo, el cartón tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.) y esa elección tiene una función clave: identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.

Además, el número de cartón también participa en sorteos especiales de autos, casas y viajes, así que atención: guardá tu cartón hasta el final de la transmisión. La previa sigue y la emoción crece.