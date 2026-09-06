Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 6 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 10 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos un detalle que suele pasar desapercibido: el color del cartón del Telekino no es casual. Cada domingo, el cartón tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.) y esa elección tiene una función clave: identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, el número de cartón también participa en sorteos especiales de autos, casas y viajes, así que atención: guardá tu cartón hasta el final de la transmisión. La previa sigue y la emoción crece.
Hace 25 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un dato que puede cambiar tu forma de revisar la boleta: no hace falta acertar los 15 números para ganar. Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también hay premios en efectivo esperándote. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto a cobrar. Así que controlá bien cada número: un premio menor puede estar más cerca de lo que imaginás.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del sorteo de esta noche, te contamos un dato que muchos pasan por alto: el Telekino no solo premia la cantidad de aciertos de bolillas. Todos los domingos, también se sortean premios espectaculares —como autos 0km, camionetas o viajes— a partir del número de serie único que viene impreso en tu cartón.
Así que ya sabés: nunca tires tu boleta sin revisar todo. Aunque no hayas acertado las bolillas, tu número de cartón puede convertirse en el gran ganador de la jornada. ¡Quedate atento al resto de la cobertura!
Hace 1 hora
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¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato curioso: las 15 bolillas que definen la suerte no salen de la nada, sino de un bolillero que contiene exactamente 25 bolillas numeradas del 01 al 25.
El Telekino es un juego poceado, así que el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron durante la semana: a mayor venta, mayor pozo.
Cuando el bolillero se ponga en marcha, cada bolilla puede cambiar la historia de un ganador. ¡Quedate atento!