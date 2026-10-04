Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 4 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 13 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante: cuando el premio mayor se hace esperar
Mientras esperamos que salgan los números ganadores de la jornada, te contamos un dato que explica por qué el Telekino se volvió el juego favorito de los domingos. El premio mayor, el de los 15 aciertos, sale con una frecuencia sorprendente: no es raro que aparezca casi todas las semanas. Pero cuando el azar decide lo contrario y nadie logra acertar los quince números, se produce la situación más esperada por los apostadores: el pozo queda vacante.
¿Qué pasa entonces? Simple: el monto no se pierde ni se reparte entre las categorías menores, sino que se acumula íntegro para el sorteo del domingo siguiente. Ese mecanismo es el que explica los famosos pozos hiper millonarios, esos que cada tanto rompen todos los récords y convierten a un modesto cartón en un pasaje directo a otra vida.
La lógica es acumulativa: cuantas más semanas pasen sin ganadores de los 15 aciertos, más grande se hace la bolsa que se pone en juego. Y ahí es donde la ansiedad juega su partido, porque cualquier domingo puede ser el domingo en el que el pozo finalmente explote.
Así que ya sabés: mientras aguardamos que comience el sorteo, tené la boleta a mano y revisá bien cada número. Nunca se sabe en qué momento la suerte deja de ser una promesa y se transforma en un premio que cambia la historia.
Hace 28 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino.
Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. Así que no descartes tu boleta: revisala completa y seguí atento al Liveblog.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato clave: el sorteo se realiza extrayendo 15 bolillas de un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25.
Además, el Telekino es un juego poceado. Eso significa que el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron esa semana, por lo que cada sorteo puede tener pozos distintos.
Así, mientras la ansiedad por la boleta crece, ya sabés de dónde salen los números que pueden cambiar una noche.
Hace 1 hora
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¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un dato clave para los jugadores: el color del cartón no es decorativo. Cada jornada dominical trae un color distinto —verde, azul, violeta y otros— que identifica al sorteo actual y ayuda a no confundirse con cartones de semanas anteriores.
Por eso, antes de controlar tu boleta, fijate que el color coincida con el sorteo de hoy. Ese detalle también es central para los premios especiales: autos, casas y viajes se sortean usando el número de cartón. Así, tener el cartón correcto y en buen estado evita sorpresas a la hora de reclamar.
Mientras tanto, seguimos atentos a la previa del sorteo millonario. Recordá tener a mano tu cartón y verificar el color para que, cuando aparezcan los números, todo esté en orden.