Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 4 de octubre

El Pozo Vacante: cuando el premio mayor se hace esperar

Mientras esperamos que salgan los números ganadores de la jornada, te contamos un dato que explica por qué el Telekino se volvió el juego favorito de los domingos. El premio mayor, el de los 15 aciertos, sale con una frecuencia sorprendente: no es raro que aparezca casi todas las semanas. Pero cuando el azar decide lo contrario y nadie logra acertar los quince números, se produce la situación más esperada por los apostadores: el pozo queda vacante.

¿Qué pasa entonces? Simple: el monto no se pierde ni se reparte entre las categorías menores, sino que se acumula íntegro para el sorteo del domingo siguiente. Ese mecanismo es el que explica los famosos pozos hiper millonarios, esos que cada tanto rompen todos los récords y convierten a un modesto cartón en un pasaje directo a otra vida.

La lógica es acumulativa: cuantas más semanas pasen sin ganadores de los 15 aciertos, más grande se hace la bolsa que se pone en juego. Y ahí es donde la ansiedad juega su partido, porque cualquier domingo puede ser el domingo en el que el pozo finalmente explote.

Así que ya sabés: mientras aguardamos que comience el sorteo, tené la boleta a mano y revisá bien cada número. Nunca se sabe en qué momento la suerte deja de ser una promesa y se transforma en un premio que cambia la historia.