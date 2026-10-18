Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 18 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 14 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que la ansiedad por el Telekino puede calmarse mirando cómo se forma el premio. El Pozo Vacante es ese misterio que mantiene a todos atentos: si una semana no hay ganadores, el pozo no desaparece, se acumula.
El premio mayor del Telekino, los 15 aciertos, sale muy seguido. Pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Eso genera pozos hiper millonarios que rompen récords y alimentan la ilusión de miles de jugadores.
Así que tomá aire, revisá tu boleta con calma y seguí la previa: la chance está en juego y el domingo puede sorprender.
Hace 29 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato clave para calmar la ansiedad: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, todos los domingos se sortean premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes.
Esos premios se juegan con el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Por eso, aunque no hayas acertado las bolillas, nunca tires tu boleta sin revisar todo. La sorpresa puede estar en ese número que casi nadie mira.
Controlá tu boleta completa
En la previa del sorteo millonario, la recomendación es simple: tené a mano tu cartón, revisá el número de serie y seguí el liveblog de El Destape para no perderte ningún detalle cuando se conozcan los resultados.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un dato clave: aunque los 15 aciertos suelen aparecer seguido, cuando una semana no hay ganadores el pozo queda vacante y se acumula para el sorteo siguiente.
Ese mecanismo es el que permite que se formen pozos hiper millonarios y que algunos sorteos rompan récords. Por eso, en la previa, conviene tener la boleta a mano y controlar cada número con atención.