Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 18 de octubre

El Pozo Vacante

Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que la ansiedad por el Telekino puede calmarse mirando cómo se forma el premio. El Pozo Vacante es ese misterio que mantiene a todos atentos: si una semana no hay ganadores, el pozo no desaparece, se acumula.

El premio mayor del Telekino, los 15 aciertos, sale muy seguido. Pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Eso genera pozos hiper millonarios que rompen récords y alimentan la ilusión de miles de jugadores.

Así que tomá aire, revisá tu boleta con calma y seguí la previa: la chance está en juego y el domingo puede sorprender.