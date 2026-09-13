Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 13 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 17 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un dato clave: no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tu boleta tiene 11, 12, 13 o 14 aciertos, también accedés a premios en efectivo.
La lógica es simple: cuantos más aciertos, mayor es el monto a cobrar. Así que revisá cada línea con atención cuando estén los resultados oficiales y no descartes tu jugada por no haber acertado todo.
Quedate en este liveblog: en minutos publicamos los números del sorteo y toda la información para que puedas controlar tu boleta.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no se define solo por las bolillas. Todos los domingos también sortea premios espectaculares, como autos 0km, camionetas o viajes, usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón.
Por eso, nunca tires tu boleta sin revisar todo: ese código puede ser la llave a un premio extra aunque no hayas acertado la combinación principal. Controlá cada dato y seguí la previa en vivo para no perderte ningún detalle.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en el Telekino no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también te llevás premios en efectivo. Mientras más aciertos, mayor es el monto a cobrar.
Así que andá teniendo a mano tu boleta: en la previa del sorteo de este domingo, cada acierto puede sumar. La ansiedad por los 15 se entiende, pero hay varias chances de volver con algo en el bolsillo.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el sorteo no se juega solo con las bolillas. Además del tradicional conteo de aciertos, todos los domingos se sortean premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes.
Esos premios se adjudican a través del número de serie único que viene impreso en tu cartón. Por eso, atención: nunca tires tu boleta sin revisar todo. Podés tener el premio mayor escondido en un número que ni miraste.
Quedate en este liveblog de El Destape que en instantes publicamos los resultados oficiales y toda la información para controlar tu jugada.