Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 13 de septiembre

Premios menores: 11 a 15 aciertos

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un dato clave: no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tu boleta tiene 11, 12, 13 o 14 aciertos, también accedés a premios en efectivo.

La lógica es simple: cuantos más aciertos, mayor es el monto a cobrar. Así que revisá cada línea con atención cuando estén los resultados oficiales y no descartes tu jugada por no haber acertado todo.

Quedate en este liveblog: en minutos publicamos los números del sorteo y toda la información para que puedas controlar tu boleta.