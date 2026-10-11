Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 11 de octubre

Premios con el número de cartón

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el sorteo no termina en las bolillas. Además del tradicional juego por aciertos, todos los domingos se sortean premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes.

Esos premios se asignan mediante el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Por eso, aunque no hayas acertado las bolillas, nunca tires tu boleta sin revisar todo: ese código puede ser el afortunado.

Quedate atento al liveblog: en minutos publicaremos los resultados y toda la información para controlar tu boleta del Domingo, 11 de octubre.