Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 11 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 15 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el sorteo no termina en las bolillas. Además del tradicional juego por aciertos, todos los domingos se sortean premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes.
Esos premios se asignan mediante el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Por eso, aunque no hayas acertado las bolillas, nunca tires tu boleta sin revisar todo: ese código puede ser el afortunado.
Quedate atento al liveblog: en minutos publicaremos los resultados y toda la información para controlar tu boleta del Domingo, 11 de octubre.
Hace 30 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato clave para controlar tu boleta: no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también te llevás premios en efectivo.
La lógica es simple: mientras más aciertos, mayor es el monto a cobrar. Así que, aunque el premio mayor siga en suspenso, vale la pena revisar cada línea de tu jugada cuando se conozcan los resultados.
La ansiedad por el sorteo se puede calmar repasando estas categorías. En la previa, anotá tus números y preparate para controlar tu boleta del Domingo, 11 de octubre.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores de la jornada, te contamos un dato clave para calmar la ansiedad: en el Telekino no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también te llevás premios en efectivo.
La lógica es simple y acumulativa: mientras más aciertos, mayor es el monto a cobrar. Por eso, aunque tu boleta no tenga el pleno, conviene revisarla número por número antes de darla por perdida.
Así que tené la boleta a mano y quedate en este liveblog: en cuanto el sorteo arranque, publicamos los resultados y el detalle de todos los premios.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo 11 de octubre, te contamos un dato que quizás no sabías: la suerte no es caprichosa, sino que nace de un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25. De ahí se extraen 15 al azar, y esas son las que definen tu suerte.
Un juego poceado: los premios dependen de los cartones
A diferencia de otros sorteos con montos fijos, el Telekino es un juego poceado. Eso significa que el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron esa semana. Cuanta más gente juega, más grande es el pozo a repartir entre los afortunados.
Así que mientras la ansiedad crece y las bolillas todavía no ruedan, ya sabés: cada número tiene las mismas chances y el pozo se arma con la fiebre de los jugadores. Seguí el minuto a minuto del sorteo en nuestro liveblog.