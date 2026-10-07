Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 7 de octubre

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche se juega el Quini 6 y la modalidad que todos miran de reojo es el Siempre Sale. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!

El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que ya sabés: revisá tus jugadas, cebá unos mates y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te animás a tirar tus números?

Siempre Sale: la modalidad que no falla

Con el pozo millonario en juego, el Siempre Sale se convierte en la gran chance de la noche. No importa si no salen los seis: la plata encuentra dueño igual. Ahora sí, a soñar y a jugar que la suerte está echada.