Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 7 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 18 minutos
Quini 6: el Siempre Sale paga sí o sí y el pozo ya calienta motores
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche se juega el Quini 6 y la modalidad que todos miran de reojo es el Siempre Sale. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que ya sabés: revisá tus jugadas, cebá unos mates y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te animás a tirar tus números?
Siempre Sale: la modalidad que no falla
Con el pozo millonario en juego, el Siempre Sale se convierte en la gran chance de la noche. No importa si no salen los seis: la plata encuentra dueño igual. Ahora sí, a soñar y a jugar que la suerte está echada.
Hace 1 hora
Quini 6: ¿Tradicional o La Segunda? La jugada que te puede cambiar la noche
¿Tradicional o La Segunda? Jugá con las dos y multiplicá tus chances
Este miércoles se juega una nueva edición del Quini 6 y hay un detalle que muchos no tienen en cuenta: cuando jugás tus 6 números, automáticamente participás del sorteo Tradicional. Pero además, por un pequeño costo extra, esos mismos números también entran en La Segunda, una jugada independiente con su propio pozo millonario.
O sea, con la misma boleta podés tener dos oportunidades de pegarle al gordo. ¿No está nada mal, no? El sorteo arranca a las 21:15 hs y la previa ya tiene clima de suspenso.
Dejá tu pálpito
¿Ya sabés qué números vas a jugar? ¿Te tirás por el Tradicional, por La Segunda o por los dos? Contanos tu pálpito en los comentarios y seguí la transmisión para ver si la suerte te guiña un ojo.
Hace 1 hora
Quini 6: Tradicional vs. La Segunda, el duelo que te da dos chances de pegar el pozo millonario
Quini 6: Tradicional vs. La Segunda
Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Es la jugada clásica, la de siempre, la que todos miran con el corazón en la mano.
Pero atención: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda. ¿Qué significa? Que no hace falta elegir otros números ni hacer una boleta aparte: con la misma jugada podés llevarte un pozo millonario independiente.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Así que andá preparando la jugada, calentá los dedos y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Cuáles son tus números para esta noche?