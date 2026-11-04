Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles, 4 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 12 minutos
Siempre Sale: el Quini 6 tiene ganador asegurado y tu pálpito puede ser el próximo
La modalidad que no falla
Si venís buscando una chance con final feliz, el Siempre Sale es tu modalidad. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
Prepará tu boleta
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que ya sabés: revisá tus números, hacé tu jugada y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te animás a contar cuáles son tus números de la suerte?
Hace 26 minutos
Quini 6: el kiosquero también festeja, ¿qué es el premio estímulo que se lleva?
¿Qué son los premios estímulo?
Muchos creen que en el Quini 6 solo gana el apostador que acierta los 6 aciertos, pero hay un detalle que pone contentos a los agencieros: la agencia que vendió el ticket ganador del primer premio se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: pozo millonario para el ganador y premio estímulo para el kiosco o agencia de lotería.
Por eso, cuando se conoce el ticket ganador, los agencieros festejan tanto como los ganadores. Es una especie de premio al esfuerzo, a la atención y a la suerte de haber vendido ese billete bendito.
El sorteo arranca a las 21:15 hs
Este Miércoles no te duermas: el Quini 6 arranca a las 21:15 hs. Revisá bien tus números, que la suerte puede estar en cualquier boleta. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y contanos qué números no te fallan.
Hace 1 hora
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero la AFIP ya tiene su boleta
¿Ya tenés tu pálpito?
Este miércoles se juega el Quini 6 y el pozo millonario vuelve a tentar a todos. Pero ojo con emocionarse de más: los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento de la AFIP por la Ley de Impuestos. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, ya que casi un 30% queda retenido por impuestos.
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando los números y no te olvides de chequear la boleta. ¿Te animás a contar tu pálpito en los comentarios?