Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles, 4 de noviembre

¿Qué son los premios estímulo?

Muchos creen que en el Quini 6 solo gana el apostador que acierta los 6 aciertos, pero hay un detalle que pone contentos a los agencieros: la agencia que vendió el ticket ganador del primer premio se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: pozo millonario para el ganador y premio estímulo para el kiosco o agencia de lotería.

Por eso, cuando se conoce el ticket ganador, los agencieros festejan tanto como los ganadores. Es una especie de premio al esfuerzo, a la atención y a la suerte de haber vendido ese billete bendito.

El sorteo arranca a las 21:15 hs

Este Miércoles no te duermas: el Quini 6 arranca a las 21:15 hs. Revisá bien tus números, que la suerte puede estar en cualquier boleta. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y contanos qué números no te fallan.