Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 25 de Noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Siempre Sale: el Quini 6 paga sí o sí, ¿te vas a quedar afuera?
El Siempre Sale no falla
Si estás con la ilusión de pegarla en el Quini 6, esta modalidad es para vos: el Siempre Sale asegura que todas las semanas haya ganadores. ¿Nadie acierta los 6 números? El pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos. ¿Tampoco hay? Entonces se divide entre los de 4. Sí, como lo leés: alguien se lleva la plata sí o sí.
Prepará el pálpito
El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs, así que andá tanteando tus números, revisá esa boleta vieja o dejate llevar por la intuición. Y si te animás, contanos: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios y jugá con fe.
Quini 6: el premio estímulo que hace saltar a los agencieros y le pone picante al pozo millonario
¿Qué son los premios estímulo?
Mirá, no todo queda en manos del apostador. En el Quini 6, la agencia que vende el ticket ganador del primer premio (los 6 aciertos) se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores! Así que cuando veas a tu agenciero con una sonrisa de oreja a oreja, ya sabés: puede haber vendido el billete de la suerte.
Esta noche se juega fuerte
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya está en el aire. Si tenés fe, dejá tu pálpito en los comentarios y contale a todos qué números te laten la cabeza. ¡Quién te dice que no estás a un ticket de un pozo millonario!