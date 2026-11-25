El Siempre Sale no falla

Si estás con la ilusión de pegarla en el Quini 6, esta modalidad es para vos: el Siempre Sale asegura que todas las semanas haya ganadores. ¿Nadie acierta los 6 números? El pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos. ¿Tampoco hay? Entonces se divide entre los de 4. Sí, como lo leés: alguien se lleva la plata sí o sí.

Prepará el pálpito

El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs, así que andá tanteando tus números, revisá esa boleta vieja o dejate llevar por la intuición. Y si te animás, contanos: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios y jugá con fe.