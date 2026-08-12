Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles 12 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 14 minutos
Doble chance, doble emoción: Tradicional vs La Segunda en el Quini 6
La Segunda no es un premio menor: es tu segunda oportunidad
Esta noche el Quini 6 vuelve con todo. Cuando jugás tus 6 números, participás automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero por un pequeño costo extra, esos mismos números también corren en La Segunda, un pozo millonario independiente que puede convertir tu boleta en una fiesta.
Ojo, que no hay que elegir: con la misma jugada sumás dos chances. El sorteo arranca a las 21:15 hs. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y vivamos esta noche con la ilusión bien arriba.
Hace 28 minutos
¡La alegría se reparte! El Quini 6 también premia a tu agenciero con los Premios Estímulo
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15 hs, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario. Pero antes de gastar la plata, una pregunta: ¿qué son los premios estímulo? Simple: si el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se vendió en una agencia, esa agencia se embolsa el 1% del pozo. Ese es el famoso Premio Estímulo, el motivo por el cual tu agenciero festeja tanto como vos cuando escuchás “¡ganaste!”. Así que esta noche jugás por vos y por tu agencia de confianza. Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para el sorteo?
Hace 1 hora
¡El bolillero no perdona! Así se eligen los números del Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que puede cambiarte la vida. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo se eligen los números ganadores?
Simple: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números (del 00 al 45). Para ganar el pozo mayor de cualquier modalidad (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. ¡Así de simple y así de difícil!
El sorteo arranca a las 21:15 hs. No te quedes afuera: dejanos en los comentarios tu pálpito y contanos con qué números vas a soñar esta noche.