Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles 12 de agosto

La Segunda no es un premio menor: es tu segunda oportunidad

Esta noche el Quini 6 vuelve con todo. Cuando jugás tus 6 números, participás automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero por un pequeño costo extra, esos mismos números también corren en La Segunda, un pozo millonario independiente que puede convertir tu boleta en una fiesta.

Ojo, que no hay que elegir: con la misma jugada sumás dos chances. El sorteo arranca a las 21:15 hs. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y vivamos esta noche con la ilusión bien arriba.