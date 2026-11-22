Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 22 de Noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Quini 6: Tradicional vs La Segunda, tus números van a dos bailes y uno puede ser el del pozo millonario
Quini 6: Tradicional vs La Segunda, la dupla que te puede cambiar la noche
Esta noche del domingo se juega el Quini 6 y hay un detalle que muchos no tienen en cuenta: cuando jugás tus seis números, automáticamente participás del sorteo Tradicional. Pero si querés una chance más, por un pequeño costo extra esos mismos números también entran en La Segunda, con un pozo millonario independiente.
¿Te animás a jugar dos veces con la misma boleta?
La previa está que arde y el sorteo arranca a las 21:15 hs. Si todavía no tenés tus números, es el momento de buscar ese pálpito que te viene dando vueltas. Contanos en los comentarios: ¿cuáles son tus seis números para esta noche?
Quini 6: el premio estímulo que hace festejar al kiosquero tanto como al ganador
¿Qué son los premios estímulo?
El Quini 6 no solo premia a los apostadores. Cuando alguien pega los 6 aciertos del primer premio, la agencia que vendió ese ticket también se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores, y hasta se arma fiesta en el kiosco.
Prepará tu pálpito
El sorteo arranca a las 21:15 hs y el pozo millonario ya hace ruido. Andá pensando tus números, jugá tu boleta y dejá tu pálpito en los comentarios: ¿cuál es tu combinación de la suerte?