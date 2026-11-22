Quini 6: Tradicional vs La Segunda, la dupla que te puede cambiar la noche

Esta noche del domingo se juega el Quini 6 y hay un detalle que muchos no tienen en cuenta: cuando jugás tus seis números, automáticamente participás del sorteo Tradicional. Pero si querés una chance más, por un pequeño costo extra esos mismos números también entran en La Segunda, con un pozo millonario independiente.

¿Te animás a jugar dos veces con la misma boleta?

La previa está que arde y el sorteo arranca a las 21:15 hs. Si todavía no tenés tus números, es el momento de buscar ese pálpito que te viene dando vueltas. Contanos en los comentarios: ¿cuáles son tus seis números para esta noche?