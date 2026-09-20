Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 20 de Septiembre

Quini 6: Tradicional vs La Segunda, la dupla que te puede cambiar la noche

Si ya tenés tu boleta lista para el sorteo de este domingo, atenti porque hay un detalle que muchos pasan por alto. Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero además, por un pequeño costo extra, esos mismos números juegan en La Segunda, dándote una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente.

O sea: con la misma jugada podés pegar en dos sorteos distintos y multiplicar la ilusión. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que preparate el mate, revisá los números y cruzá los dedos.

¿Ya tenés tu pálpito?

Contanos en los comentarios qué números no largás ni loco, si vas por el Tradicional o si le sumás La Segunda. La noche del domingo puede ser histórica y tu pálpito puede ser el primero en cantarlo.