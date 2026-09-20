Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 20 de Septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 12 minutos
Quini 6 domingo: el Siempre Sale no perdona y hay ganador seguro
El Siempre Sale juega de local
Este domingo se juega el Quini 6 y la modalidad Siempre Sale es la gran protagonista. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Prepará tu boleta, revisá esos números que te hacen guiños y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Cuáles van hoy?
Hace 28 minutos
Quini 6: doble chance, doble emoción y un pozo millonario que te puede cambiar el domingo
Quini 6: Tradicional vs La Segunda, la dupla que te puede cambiar la noche
Si ya tenés tu boleta lista para el sorteo de este domingo, atenti porque hay un detalle que muchos pasan por alto. Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero además, por un pequeño costo extra, esos mismos números juegan en La Segunda, dándote una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente.
O sea: con la misma jugada podés pegar en dos sorteos distintos y multiplicar la ilusión. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que preparate el mate, revisá los números y cruzá los dedos.
¿Ya tenés tu pálpito?
Contanos en los comentarios qué números no largás ni loco, si vas por el Tradicional o si le sumás La Segunda. La noche del domingo puede ser histórica y tu pálpito puede ser el primero en cantarlo.
Hace 1 hora
¡A sacar el pálpito! Quini 6: cómo se eligen los números y por qué la noche viene caliente
¿Cómo se eligen los números del Quini 6?
No hay misterio ni algoritmo raro: en el sorteo del Quini 6 se sacan 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Sí, leíste bien: 46 bolitas girando para que la suerte haga lo suyo.
Para quedarte con el pozo mayor de cualquiera de las modalidades, ya sea Tradicional, Segunda o Revancha, tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Nada más. Y nada menos.
Preparate para la previa
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá calentando la jugada, revisá tus números fijos y cruzá los dedos. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo acá en los comentarios y compartí tu combinación soñada.
Quini 6, bolillero, noches de nervios y ese sueño de pegarle al pozo millonario. ¿Será esta la tuya?
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Quini 6: el Siempre Sale no falla, ¿te subís al pozo millonario de esta noche?
Noche de Quini 6 y mucha ilusión
Este Domingo se juega una nueva edición del Quini 6 y la modalidad Siempre Sale viene con esa promesa que despierta fanáticos: alguien se lleva la plata sí o sí. Como su nombre lo indica, el Siempre Sale asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. Así que ya sabés: el pozo millonario no se queda sin dueño y la chance de festejar existe hasta el último cartón.
¿A qué hora juega y cómo participar?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la previa se vive con ese ritual de siempre: repasar los números, cambiar una boleta a último momento o confiar en la fecha. En El Destape te contamos todo para que no te pierdas detalle. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos tu jugada en los comentarios y que la suerte acompañe.