Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 13 de Septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 15 minutos
Quini 6: el premio estímulo que hace festejar a las agencias como si hubieran sacado el 6
¿Qué son los premios estímulo del Quini 6?
Todos sueñan con el pozo millonario, pero el Quini 6 no solo premia a los apostadores. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio, o sea los 6 aciertos, se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
¿Ya tenés tu pálpito para este domingo?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la manija ya se siente en cada agencia. Andá pensando tus números, armá tu jugada y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te tirás por los clásicos o cambiás todo sobre la hora?
Y si tu boleta sale de una agencia que vende el premio mayor, acordate: no solo cambia la vida del apostador, también le da un empujón al agenciero. Por eso el Premio Estímulo es una gran noticia para todos.
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