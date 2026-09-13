Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 13 de Septiembre

¿Qué son los premios estímulo del Quini 6?

Todos sueñan con el pozo millonario, pero el Quini 6 no solo premia a los apostadores. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio, o sea los 6 aciertos, se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!

¿Ya tenés tu pálpito para este domingo?

El sorteo arranca a las 21:15 hs y la manija ya se siente en cada agencia. Andá pensando tus números, armá tu jugada y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te tirás por los clásicos o cambiás todo sobre la hora?

Y si tu boleta sale de una agencia que vende el premio mayor, acordate: no solo cambia la vida del apostador, también le da un empujón al agenciero. Por eso el Premio Estímulo es una gran noticia para todos.